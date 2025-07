No Dia Mundial da Pizza , celebrado em 10 de julho, não faltam motivos — nem fatias — para comemorar. A paixão pela redonda (às vezes quadrada) transcende. Significa cultura, tradição e inovação. Não à toa, se consolida, ano após ano, como um dos pratos favoritos dos brasileiros .

Em Porto Alegre há pizzarias que respeitam a verdadeira escola napolitana , com fermentação longa e bordas altas, ao mesmo tempo em que exploram receitas autorais, versões veganas e opções de delivery que conquistam pelo sabor e pela praticidade.

Onde comer pizza napolitana em Porto Alegre?

Grani Pizzeria Napoletana

De fermentação longa , borda alta e ingredientes selecionados, as pizzas feitas no forno a lenha são criativas e deliciosas. Nosso sabor preferido é o Delizioso Brie e Prosciutto .

Endereço: Rua Cabral, 384, no bairro Rio Branco @granipizza

Ferradura Pizzaria

Novidade na Capital , a pizzeria napoletana funciona por atendimento presencial e delivery. A casa explora sabores clássicos e especiais. Dica: não saia de lá sem experimentar as doces .

Endereço: Rua 24 de outubro, 1.557, no bairro Auxiliadora @ferradurapizzaria

Villa Positano

Pizzas da Villa Positano são feitas no forno a lenha.

Para além dos sabores tradicionais, o chef Luciano Begni promove uma verdadeira viagem à Itália. As pizzas feitas no forno de pedra com fogo alto têm massa superfina, bordas crocantes e aeradas, e chegam à mesa sempre quentinhas e bem recheadas.