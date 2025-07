Enóloga sugere vinhos para combinar com sopas e cremes. Anahís Vargas / Agencia RBS

Com as temperaturas mais baixas, as comidas quentes e caldosas ganham espaço na mesa. Da entrada ao prato principal, elas aquecem e dão conforto, ainda mais depois de um dia encarangado na rua.

Enquanto a fumacinha sai do prato, o calor e o sabor entram no corpo. Sopas e cremes são a cara do inverno — assim como o vinho. Logo, são perfeitos para acompanhar as noites frias e muitas vezes úmidas do nosso Estado.

E os sabores são praticamente infinitos. Desde os cremes de batata com linguicinha, passando pelo creme de ervilha com bacon, até chegar no creme de abóbora com charque.

As sopas ampliam o leque. Legumes com carne — ou sopão como muitos chamam—, capeletti com caldo de frango e sopa de feijão com massa de letrinha são algumas das opções.

E para incorporar o vinho à refeição, algumas dicas de harmonização fazem toda a diferença. A gordura dos alimentos, por exemplo, tende a provocar uma sensação de aspereza na boca, o que combina bem com a acidez dos vinhos.

Já a untuosidade, proveniente de ingredientes como o azeite, se equilibra com os taninos presentes nos tintos. Esses elementos podem ser explorados para realçar ainda mais os sabores do prato e da bebida.

Sopa quentinha, como já disse, é puro aconchego — e o vinho na taça pode seguir esse mesmo caminho. Vale abrir aquela garrafa que ganhamos de presente ou o vinho artesanal feito pelo tio para a família.

Não precisa complicar: o importante é se aquecer e encontrar conforto nos sabores dos dias frios. Adoro tomar sopa de capeletti com uma taça de vinho tinto de uva bordô — me traz lembranças afetivas de Garibaldi.

Muita gente coloca um pouco de vinho na sopa, e embora eu já tenha visto e ouvido muito sobre isso, confesso que meu paladar não se acostumou: sempre sinto um leve azedinho no final.

Também sou fã de uma boa sopa de legumes com frango desfiado, tempero verde e queijo colonial ralado. Para acompanhar, prefiro um vinho branco leve, servido um pouco acima da temperatura ideal, só para não contrastar tanto com o calor da sopa. Fica a dica!

E para quem não abre mão de um prato de creme e busca, além do calor, aquele conforto de chegar em casa, separei uma lista de vinhos que combinam perfeitamente com a noite.

Vinhos para combinar com sopas e cremes

Vinhos bons para beber em casa no inverno

Na mão, uma taça de um bom vinho bordô enquanto o capeletti ferve na panela. Na mesa, o pão colonial, o queijo ralado e o temperinho verde completam o cenário.

Outra boa opção é um rótulo de uva Isabel — leve e agradável para acompanhar esse momento de conforto.

Vinhos para combinar com cremes

Cremes tendem a ser finalizados com um fio de azeite, e eu gosto de passar carnes e legumes na frigideira antes de servir. No creme de ervilha, o bacon fritinho e os pães torrados assados com azeite e pimenta dão um toque especial.

Já o creme de legumes ganha crocância e sabor com a couve frita ao estilo crispy. Ambos combinam muito bem com vinhos brancos. Mas, para quem não abre mão de um tinto, a sugestão é escolher um mais leve, sem passagem por madeira.

Esse mesmo estilo de vinho também harmoniza com o creme de moranga com camarão salteado — uma combinação que transforma a sopa em um prato único para o jantar.

Vinhos para harmonizar com sopas

Já os caldos, quando bem elaborados, são ainda mais reconfortantes. Podem levar arroz ou massas leves, e a carne lessa que dá sabor ao caldo costuma ser servida junto, completando a refeição.

E claro: pão — seja torrado ou fresquinho — é sempre um incremento interessante. Entre uma colherada e outra, não tem quem resista a uma boa “potchada” no brodo.

Nesses casos, seguimos a mesma linha: brancos leves ou tintos sem passagem por madeira. Sopas, mesmo quando feitas com massas recheadas, costumam ser delicadas demais para vinhos muito encorpados ou extraídos.