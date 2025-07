Lista de lugares para pedir pizza em Porto Alegre. Anahís Vargas / Agencia RBS

Se tem uma coisa que transforma qualquer dia comum em ocasião especial, é a combinação de boa companhia e uma pizza quentinha chegando em casa.

Os encontros em volta da mesa — ou mesmo do sofá, com as caixas abertas e risadas garantidas — são, sem dúvida, um dos meus momentos preferidos da semana.

A escolha do sabor, a disputa por quem vai pegar o último pedaço e o simples prazer de dividir algo gostoso com quem se gosta são pequenas tradições que tornam a rotina mais leve.

Pensando nesses momentos cheios de afeto e sabor, separamos quatro lugares em Porto Alegre que entregam pizzas incríveis — da napoletana vegana à mais recheada e clássica.

Tudo testado e aprovado. Anota aí:

Onde pedir pizza por delivery em Porto Alegre?

Dino Forneria Vegana

Calabresa. Patrick Hartwig / Agência RBS

Uma pizzaria napolitana 100% vegana que é um verdadeiro achado na cidade. A massa é leve, o sabor é potente e o cuidado com os ingredientes faz toda a diferença. Por enquanto, estão apenas com delivery — o que torna essa experiência ainda mais especial. Nossas dicas? A pizza de Calabresa e a de Ganache com chocolate. Simplesmente deliciosas!

Horário de funcionamento: sexta, sábado, domingo e segunda, das 18h às 22h.

@dinoforneria

La Bella Donna

Filé com batata palha, 4 queijos e chocolate com morango. Helena Goulart / Agência RBS

Clássica, saborosa e com 19 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, a La Bella Donna é daquelas pizzarias que conquistam no primeiro pedido. O estilo é mais abrasileirado, com massas fofinhas e recheios generosos — daquele tipo que abraça. Ideal pra dividir com a família inteira numa noite de sábado (ou qualquer dia da semana!).

Horário de funcionamento: domingo a quinta, das 18h30min às 23h. Sexta e sábado, das 18h30min às 23h30min.

@labelladonnapoa

Bianca Pizzaria

Pizza fininha e crocante da Bianca. Divulgação / Bianca

Se o plano é pedir algo leve, com massa fininha e sabores clássicos, a Bianca é uma excelente pedida. As pizzas chegam quentinhas, bem embaladas e são perfeitas tanto pra dividir com os amigos quanto pra curtir um jantar em família. Boa, sem erro — daquelas que agrada todo mundo.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 23h50min.

@biancapizzaria.poa

Montecchio Pizzaria

Lombo canadense com abacaxi. Amanda Xavier / Agencia RBS

Um verdadeiro delivery de milhões. A Montecchio se destaca por oferecer sabores criativos e combinações diferentes, sem abrir mão da tradição. As pizzas são assadas no forno a lenha, o que garante aquele sabor especial e a borda perfeita. Os recheios são bem servidos e os ingredientes, muito bem escolhidos. É pra impressionar na primeira mordida.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 18h às 22h30min. Sexta e sábado, das 18h às 23h.

@montecchiopizzaria