Celebramos, em junho, a Imigração Japonesa no Brasil. A comemoração ocorre desde 2005 como forma de homenagear a chegada do navio Kasato Maru — o primeiro a trazer imigrantes japoneses ao país —, que desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo, em 1908.

De acordo com a Embaixada do Japão no Brasil, cerca de 2 milhões de japoneses e seus descendentes vivem aqui, formando a maior comunidade japonesa fora do Japão.

A influência japonesa é amplamente percebida no Brasil, refletindo em eventos culturais dedicados à divulgação das tradições nipônicas e restaurantes especializados na culinária. A gastronomia do Japão conquistou os brasileiros graças à variedade de sabores e à autenticidade das receitas.

Não à toa, recebeu adaptações que contribuíram para difundir esta culinária amada por muitos. Por isso, reuni onde ir no Rio de Janeiro e em Niterói. Confira a lista!

7 restaurantes japoneses no Rio de Janeiro para conhecer

Umai

Espaço exclusivo para experiências omakase, idealizado pelo restaurateur Menandro Rodrigues. Aberto há quase um ano, o lugar segue o conceito japonês kaizen, ou seja, de melhoria contínua. Com balcão para até 10 pessoas, servem em dois turnos.

Por lá se encontra a gastronomia japonesa tradicional, com foco em técnica e sabor a partir de produtos autênticos e de alta qualidade, além de preparos artesanais.

Peixes como perna-de-moça, sororoca, piraúna e carapau podem fazer parte da degustação, ao lado de clássicos como peixe serra, buri (olho-de-boi, pargo e o desejado atum bluefin nas duas versões.

Destaque para os produtos artesanais do projeto A.mar, como as ostras defumadas na casa e o especialíssimo katsuobushi. Também para o uso de mel e pólen de abelhas nativas, como a manteiga com mel de Jataí.

Além dos dashis, molhos e outras preparações desenvolvidas pelos itamaes, responsáveis pela perfeita execução do shari e dos cortes precisos dos peixes e frutos do mar servidos, a cada etapa, a casa conquista pelas sobremesas do chef pâtissier Thiago Ferrer.

São três criações por omakase (pré-sobremesa, sobremesa e bombom pintado à mão com novos sabores a cada semana), que seguem a confeitaria yogashi, mesclando técnicas e sabores ocidentais.

Endereço: Rua Raimundo Corrêa 10, sobreloja.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 19h às 21h30. Fechado no primeiro domingo de cada mês.

Valor: R$ 490

Reservas: (21) 96883-5146.

@umai.rio

Jappa da Quitanda

Ao entrar em qualquer uma das cinco casas espalhadas pelas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, nota-se o ambiente moderno em comum, além do menu de culinária nipônica contemporânea e descomplicada, que não deixa de fora receitas bem executadas, peixes frescos e apresentação impecável.

O lugar oferece bom serviço de rodízio, um menu à la carte interessante, assim como a carta de drinques. O sucesso da marca tem explicação: um cardápio que procura atender todos os gostos.

Endereço Barra: No Barra Shopping (Avenida das Américas, 4.666, 1º andar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Endereço Ipanema: Rua Barão da Torre, 422, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Endereço Niterói: No Plaza Shopping (Rua Quinze de Novembro, 8, no Centro, em Niterói).

Endereço Copacabana: Av. Nossa Sra. de Copacabana, 920, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

@jappadaquitanda

Haru

Há 11 anos, o lugar oferece gastronomia japonesa com sabor e qualidade técnica. O menu eclético preserva os preparos sem invencionices e apresenta de peixes não-convencionais a salmão.

A casa proporciona uma imersão no universo japonês desde a chegada: da arte nas paredes à decoração. À mesa, é possível desfrutar de preparos clássicos, como okonomiyaki (R$ 49), famosa panqueca japonesa com milho doce e bacon; usuzukuri de atum no molho de missô (R$ 46); karê rice (R$ 47), cozido de legumes e porco; e combinados especiais de sushis e sashimis bem frescos, a partir de R$ 179 (19 peças).

Multipremiado, o Haru integra o ranking dos cem melhores restaurantes do Brasil promovido pela Exame, em 2023 e 2024. Neste ano, tornou-se uma das casas do 50 Best Discovery e se manteve na seleta lista de recomendados do Guia Michelin, pelo segundo ano consecutivo.

Endereço: Rua Raimundo Corrêa, 10 (Térreo e sobreloja), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 12h às 16h e das 18h às 23h30. Fechado no primeiro domingo de cada mês.

Reservas: (21) 96732-2668.

@harusushirj

Yusha

Aqui se encontra o que há de mais sofisticado e saboroso quando o assunto é alta gastronomia nipônica. Afinal, a casa oferece ingredientes seleccionados, como o Wagyu A5, Atum Bluefin, Unagui (enguia) e Caviar Beluga, entre outros.

O restaurateur Marcelo Torres também teve a preocupação de criar uma carta exclusiva de whiskies japoneses, com uma variedade de 14 rótulos, como The Hakusho Suntory, The Yamazaki Suntory 12 anos e The Kuroyoshi 12 anos.

O restaurante inicia um novo capítulo sob o comando do chef Raul Ono, brasileiro de ascendência japonesa, que imprime à casa uma culinária autoral marcada pelo equilíbrio entre tradição e contemporaneidade.

Bem à vista dos olhos, a peixaria é uma experiência única. Cortes frescos, de alta qualidade, onde o comensal tem a oportunidade de escolher e explorar uma variedade de sabores e, literalmente, ter um peixe para chamar de seu. Uma vez feita a escolha, cabe definir quais sushis e sashimis mais agradam.

Endereço: VillageMall (Avenida das Américas, 3.900, no piso L2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h.

Reservas: (21) 3553-3421.

@yusharestaurante

Kinjo – Peruvian & Japanese Food

Casa dedicada à gastronomia Nikkei — fusão gastronômica que combina elementos das culinárias japonesa e peruana, originada no Peru, com a imigração japonesa. A palavra "Nikkei" faz referência aos imigrantes japoneses e seus descendentes, que adaptaram técnicas e ingredientes japoneses à gastronomia local peruana.

O menu da casa leva a assinatura do chef peruano Marco Espinoza. Entre as entradas de sucesso estão o Taco de Salmão (R$ 39 – 2 unidades), com creme de abacate e cebola crispy; e o Shake Truffle, uma barriga de salmão maçaricada, azeite trufado e raspa cítrica (R$ 59).

Entre os pratos principais, opções como a Tuna Quinoa (atum em crosta de quinoa, molho curry vermelho spicy e udon ao wok – R$ 120), e o Polvo parrillero (feito na churrasqueira e leva molho oriental com batata, furicaki e cogumelos – R$ 135).

Também tem rodízio por lá. De segunda a sexta (exceto em feriados), das 12h às 16h, sendo R$ 125 por pessoa R$ 62 para crianças de até 10 anos. De segunda a domingo, a partir das 19h, custa R$ 157 por pessoa e R$ 85 para crianças de até 10 anos) — mesmo valor cobrado no almoço de sábado e domingo, das 12h às 17h.

Endereço: Rua Duvivier, 21, loja A, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 17h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 17h e das 18h30 à meia-noite. Sábado, das 12h à meia-noite. Domingos e feriados, das 12h às 23h.

Reservas: (21) 2143-5059.

@kinjonikkei.br

Pato com Laranja

Em 1993, quando a chef Andrea Tinoco inaugurou o aclamado Pato com Laranja, nome de sua receita de maior sucesso, na Rua do Ouvidor, introduziu a cozinha contemporânea e asiática ao Centro do Rio. O sucesso foi imediato, com filas na porta até os anos 2000, quando o restaurante fechou devido às mudanças na região.

Em 2018 o Pato com Laranja voltou à cena e abriu restaurantes em Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca. O chef Fabrizio Matsumoto, que já comandou o Naga e o Geiko-San, em São Paulo, é quem assina o menu asiático, junto com Andrea.

Destaque para o tartar de atum ou salmão (R$ 59) com ovas de massagô, pimenta, flor de sal, molho ponzu levemente trufado e crocante de harumaki; o tataki de atum ou salmão (R$ 59), que chega à mesa com seis lâminas de atum ou salmão selado, com molho ponzu, gengibre, cebolete e gergelim; além do sashimi com cinco lâminas de salmão selado com azeite trufado, massagô, salsa de trufa negra e flor de sal (R$ 56).

Para compartilhar, o ideal é a lagosta selada na manteiga clarificada ao molho ponzu com perfume de trufas massagô (R$ 290) e o tiradito de peixe com ponzu de banana e pimenta de cheiro (R$ 65).

Endereço Leblon: Rua Dias Ferreira, 410.

Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 12h à meia-noite. Quinta a sexta, das 12h à 1h.

Endereço Barra da Tijuca: Avenida do Pepê, 780.

Horário de funcionamento: segunda a quinta e domingo, das 12h à meia-noite. Sexta e sábado, das 12h à 1h.

Endereço Quiosque Praia do Leblon: Av. Delfim Moreira, 1.746 (no Posto 11).

Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 23h.

@patocomlaranja

Sushi 11

Localizada dentro do Zendaya Resort Beach Sport & Spa, em Búzios, a casa combina a tradição milenar da culinária japonesa com toques contemporâneos. O lugar está sob o comando do chef Fábio Mendoza, vindo do premiado San, no Rio de Janeiro.

Para começar muito bem, peça as entradas: Bluefin sen tamago (R$ 170), que são cubos de atum Bluefin com molho cítrico e ovo perfeito estilo japonês; o Tartar shake (R$ 55), também cubos de salmão temperados com molho cítrico e ovas de mujol; e o Tataki kobe (R$ 98), que são lâminas de wagyu levemente seladas com molho ponzu.

O lugar oferece diversas opções de sashimis. Destaque para o Bluefin akami, o famoso atum nobre espanhol (R$ 98 – 5 unidades.); o Bluefin Chutoro, o mesmo atum nobre, só que parcialmente gordo (R$ 175 - 5 unidades.); o Hotate, que são as vieiras (R$ 80 - 5unidades.); e o Tako, o polvo espanhol (R$ 56 - 5 unidades).

E na seleção dos sushis, vá de Shake toro (barriga de salmão – R$ 68, com 2 unidades); o Centolha (king crab – R$ 64 com 2 unidades); o Tamago (omelete – R$ 21 com 2 unidades); Unagui (Enguia - R$ 78 com 2 unidades); e o Kobe (wagyu beef – R$ 64 com 2 unidades).

Endereço: No Zendaya Resort (Rua Rancho Grande, 13/Manguinhos, na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Reservas: (22) 99251-6977.

@sushi