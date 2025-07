Lugares para comer sopas, cremes e feijoadas em Porto Alegre e na serra gaúcha. Daiani Aguiar / Agência RBS

Se tem uma coisa que eu defendo com vontade (e uma colher na mão), é que sopa é janta, sim! E mais: é conforto e memória afetiva — eu, pelo menos, lembro da minha mãe, que faz um sopão maravilhoso.

Ou seja, também pode significar um abraço quentinho — principalmente quando o inverno gaúcho resolve se impor com todo aquele rigor que conhecemos bem.

Como jornalista apaixonada por gastronomia — e por sopas, como ficou bem claro (risos) —, resolvi listar lugares para quem deseja garantir bons pratos. Tem de feijoada a cremes e de restaurantes a delivery. Vem conferir!

Onde comer sopa e feijoada em Porto Alegre

Deville Prime Porto Alegre

Feijoada no Hotel Deville está disponível todos os sábados durante o inverno. Patrick Hartwig / Agência RBS

Sábado combina com feijoada — e no Hotel Deville, essa tradição virou uma experiência completa (R$ 135). O restaurante da casa agora serve um buffet caprichado, que começa com uma ilha de aperitivos: cachaças artesanais, batidas, caldo de feijão, charque, aipim frito e drinques clássicos.

Destaque para as versões da feijoada, feitas com carnes especiais como linguiça, bacon, orelha e charque. Para acompanhar, caipirinha de maracujá e cerveja gelada. Para encerrar, as sobremesas: pudim, torta de bolacha e chico balanceado. Vá com fome e aproveite tudo.

Endereço: Av. dos Estados, 1.909, no bairro Anchieta.

@devilleportoalegre.

MuleBule Gastronomia

O MuleBule Gastronomia e o Instituto Caldeira lançam a Feijoada no 4º Distrito, que estreia amanhã, 19, no DC Navegantes. O evento promete agitar os sábados com cinco versões de feijoada (inclusive vegetariana), buffet de saladas, acompanhamentos, sobremesas e shots de caipirinha.

A estreia terá show de Eduardo Pitta e DJ Lê Araújo. Ocorre todo sábado, das 11h30 às 15h30, por R$ 89 (R$ 75 para parceiros Caldeira). Crianças até 10 anos não pagam.

Endereço: DC Navegantes (Rua Frederico Mentz, 1.561, no bairro Navegantes).

Reservas: (51) 99282-4306.

@mulebulegastronomia

Machry Armazém e Bistrô

Sopa, do Machry Armazém e Bistrô. Patrick Hartwig / Agência RBS

No coração da Zona Sul de Porto Alegre, o lugar é uma ótima pedida para quem busca uma refeição saborosa e acolhedora — especialmente nos dias frios. A casa segue servindo a tradicional sopa do dia, sempre com preparo caseiro e ingredientes naturais.

Com almoço diário das 11h30 às 14h, o Machry apresenta novas opções no cardápio. Entre elas, o bitoque repaginado com molho português e os pratos executivos, pensados para o dia a dia.

Outra novidade é o “Monte o Seu Prato”, que permite ao cliente montar sua refeição com uma proteína e duas guarnições. Ideal para quem quer comer bem sem abrir mão da praticidade. O ambiente aconchegante também é ótimo para trabalhar ou se reunir.

Endereço: Rua Alm. Câmara, 300, no bairro Tristeza, na Zona Sul.

@machryoficial

Restaurante Origens

Caldo de camarão, do Restaurante Origens, no DoubleTree by Hilton Porto Alegre. Helena Goulart / Agência RBS

Localizado no DoubleTree by Hilton Porto Alegre, o restaurante oferece uma experiência especial de inverno: a Noite de Origens: caldos e sopas, todas as quintas-feiras, às 19h30.

A programação encerra no dia 18 de setembro, ou seja, tem muito tempo para quem deseja aproveitar o menu. A sequência inclui sabores como caldo verde, camarão, minestrone, capeletti, creme de palmito e de moranga com gorgonzola — tudo em um ambiente acolhedor, com música ao vivo e estação de pães e antepastos à vontade.

A experiência custa R$ 99 por pessoa. Uma dica quentinha e deliciosa para curtir o frio na Capital.

Endereço: No Pontal Shopping (4º andar).

@origensrestaurantedoubletree

Tchê Gourmet

Creme de batata com bacon é novidade no menu da Tchê Gourmet. Monica Coimbra / Divulgação

Para se aquecer nos dias frios, nada melhor do que uma sopa ou um creme. E a Tchê Gourmet oferece uma seleção de caldos que vai desde a tradicional canja de galinha até o creme de moranga com carne de panela.

A novidade do menu é o creme de batata com bacon, picado em cubos — cremoso e prático. O cardápio ainda apresenta mais nove opções: creme de moranga com carne de panela, caldo de feijão com carne e crisps de linguiça, creme de ervilha com bacon, sopa de legumes com carne, sopa de legumes sem carne, creme de cenoura com frango desfiado, canja de galinha, sopa de capeletti, creme de milho com frango e mocotó.

Cada porção é de 350g e as unidades custam R$ 21,90. Para mim, que não como carne vermelha, suína nem de aves, foi um baita achado. Quentinhas deliciosas.

Somente por delivery

@tche_gourmet

Onde comer sopas e cremes na serra gaúcha

Convivium Speccialitá

Novidade é servida no Convivium Speccialitá, restaurante do Plaza Boulevard Convention. Augusto Tomasi / Divulgação

O inverno no Vale dos Vinhedos ganhou um novo ritual: o restaurante Convivium Speccialitá, no Plaza Boulevard Convention, lançou a Quinta das Sopas. Semanalmente, às 19h, o cardápio apresenta sete receitas assinadas pelo chef André Horn.

Dentre elas, destaque para o Capeletti da Nonna, o Creme de Moranga com gengibre e a Canja da Colônia, com 10 acompanhamentos. A cada edição, uma vinícola convidada promove degustações, dispondo de rótulos a preços especiais. O valor por pessoa é R$ 62.

Endereço: Plaza Boulevard Convention (RS 444, Km 21, divisa entre Bento Gonçalves e Garibaldi).

@convivium.speccialita.

Di Paolo

Sequência de galeto al primo canto começa com a tradicional sopa de capeletti, no Di Paolo. Anahís Vargas / Agencia RBS

Desde 1994, o Di Paolo é referência em culinária italiana no Brasil, com unidades espalhadas por várias cidades. Mas é na matriz de Bento Gonçalves que a tradição ganha ainda mais charme.

A casa serve a clássica sequência de galeto al primo canto, que começa com a tradicional sopa de capeletti e segue com radicci com bacon, mix de folhas, salada de batata, galeto suculento, polenta (na chapa e frita), queijo à dorê, massas com diferentes molhos e sobremesas.

Endereço: BR-470, Km 217, em Bento Gonçalves — ao lado da Pipa Pórtico.

Reservas: (54) 99975-2573.

@dipaolobrasil