Drinks autorais do bar do Ocre. Helena Goulart / Agência RBS

Em uma viagem a trabalho para Gramado, eu e minha colega Daiani Aguiar já sabíamos o nosso destino certo para a primeira noite: o bar do Ocre, dentro do Wood Hotel.

Já havíamos provado o café da manhã da casa em outra ocasião e, sinceramente, depois de qualquer mordida preparada pela chef Roberta Sudbrack, a gente entende rapidinho que ela não brinca em serviço, ainda mais quando o assunto é comida com afeto, memória e muita brasilidade.

Por isso, nossa expectativa estava alta e, felizmente, ela foi superada. O ambiente já encanta logo na chegada: luz baixa, som na medida e um clima aconchegante.

Mas o que mais nos chamou atenção na experiência foi a valorização dos ingredientes gaúchos, não como recurso estético, mas como protagonista do menu.

A cozinha do Ocre conta histórias do nosso território: da produção artesanal local à forma como os sabores se combinam e ganham novas camadas com a criatividade da Sudbrack.

O que pedimos

Coquetéis

Tulipa, Chimango e Ocre. Helena Goulart / Agência RBS

Começamos pelos drinks, com três escolhas que ilustram bem essa proposta. O coquetel Ocre (R$ 35), sem álcool, leva bergamota, limão, maracujá e manjericão - refrescante e equilibrado.

O Tulipa (R$ 50) mistura limão, mel e amêndoas defumadas, numa combinação intensa e aromática.

Já o Chimango (R$ 42), nosso favorito, reúne manga, gengibre e manjericão, com uma potência cítrica que fez os olhos brilharem.

Comidas

Queijos brasileiros são servidos em um carrinho. Helena Goulart / Agência RBS

Para comer, seguimos com as entradas. Pedimos a seleção de charcutaria e queijos, com produtos 100% brasileiros.

Escolhemos dois embutidos: a Copa Negra (R$ 69) e o Salame Urutau (R$ 89), ambos marcantes.

Copa Negra e Salame Urutau. Helena Goulart / Agência RBS

Já os queijos, cinco tipos artesanais (R$ 139), vieram acompanhados de mel e foram apresentados com riqueza de detalhes pela equipe, que explica origem, textura e harmonização. Um verdadeiro ritual.

Mas uma das surpresas da noite foi o Pan com Tomate (R$ 59), uma receita clássica da cozinha espanhola que, na versão do Ocre, parece simples à primeira vista, mas entrega uma explosão de sabores.

Pan com tomate. Helena Goulart / Agência RBS

A Daiani, que é vegetariana, se apaixonou e disse que foi como dar um pulo direto para um fim de tarde em Barcelona: leve, fresco e cheio de camadas.

Finalizamos com o Sanduíche Aberto Gaúcho (R$ 89), uma criação com pão preto, lombinho de porco assado, tomate, picles e um molho que amarra tudo com perfeição. É daqueles pratos que surpreendem pelo equilíbrio: reconfortante e sofisticado ao mesmo tempo.

Sanduíche aberto gaúcho. Helena Goulart / Agência RBS

Veredito

Sair do Ocre foi sair mais inspiradas. Em tempos em que muita gente busca tendências internacionais para criar novidades na gastronomia, ver uma casa que olha para dentro - para o que o Rio Grande do Sul tem de melhor - é uma experiência potente.

Manter viva a nossa identidade, apoiar os pequenos produtores e valorizar os sabores da nossa terra é importante para a economia, para a cultura e, sobretudo, para a nossa história.

Se você for a Gramado, já sabe: viva essa experiência. Porque ali, cada gole e cada garfada contam algo sobre a gente.

Ocre