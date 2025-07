Sabe aqueles dias em que tudo que a gente precisa é de uma pausa gostosa, um chocolate quente e uma dose de encantamento?

Foi assim que eu e minha colega Daiani Aguiar decidimos visitar a Miroh, em Gramado, para conhecer de perto o processo de produção de um chocolate Bean to Bar — e vivenciar uma das experiências mais interessantes que já tivemos no universo do cacau.

O que é Bean to Bar?

A chocolateria segue o movimento bean to bar. Helena Goulart / Agência RBS

Antes de tudo, é importante entender o que está por trás do conceito "Bean to Bar", que em tradução livre significa "do grão à barra".

Leia Mais Além do fondue: descubra onde comer em Gramado e Canela

Muito mais do que uma técnica, é um movimento mundial que busca resgatar a origem do chocolate, promovendo práticas sustentáveis e éticas.

Para ser considerado um verdadeiro Bean to Bar, o chocolate precisa seguir uma série de critérios rigorosos que envolvem desde a escolha das amêndoas de cacau até a finalização do produto.

Amêndoas de cacau. Helena Goulart / Agência RBS

Entre eles, estão a comprovação da origem do cacau, a garantia de inexistência de trabalho infantil ou análogo à escravidão, o respeito às leis trabalhistas e à biodiversidade local, além da produção 100% artesanal em instalações próprias.

Na Miroh, isso é levado muito a sério. A marca trabalha com curadoria de produtores de cacau de diversas partes do Brasil. O resultado são chocolates autênticos, únicos e com perfis sensoriais marcantes.

Por trás dessa proposta está o chef chocolatier Ricardo Campos, que lidera a marca com um olhar moderno e criativo.

Ricardo não apenas desenvolve receitas e produtos exclusivos, como também ministra cursos de harmonização de chocolate com vinhos e espumantes na própria loja, reforçando o compromisso da Miroh com a experiência gastronômica.

Experiência de harmonização de vinhos e espumantes com chocolate da Miroh. Helena Goulart / Agência RBS

Durante nossa visita, pudemos acompanhar de perto parte do processo de produção dos chocolates. A loja, além de linda, é imersiva e acolhedora.

A experiência começa com a possibilidade de ver parte da produção ali mesmo, através de paredes de vidro que separam a área de fabricação do espaço da loja e cafeteria.

Produção de chocolate. Helena Goulart / Agência RBS

O que provamos

Mesas da cafeteria. Helena Goulart / Agência RBS

Começamos provando o chocolate quente (R$ 25) da casa, feito com a própria barra de chocolate. O resultado é um chocolate espesso, cremoso e com sabor profundo.

Chocolate quente da Miroh. Daiani Aguiar / Agência RBS

Também provamos algumas das criações da marca, como o damasco banhado no chocolate, o bombom Negroni (com uma pegada alcoólica surpreendente), o bombom de caramelo salgado (o nosso favorito!), o de pistache com frutas vermelhas e a trufa de pistache com chocolate branco.

Cada um desses doces reflete a filosofia da Miroh: fazer chocolate como gastronomia, misturando ciência e magia em cada mordida.

A marca também aposta em transparência com seus fornecedores, sustentabilidade e em educar o consumidor sobre a origem do que está comendo.

Veredito

Se você estiver com viagem marcada para Gramado, vale muito incluir a Miroh no seu roteiro.

Mais do que uma chocolateria, é um mergulho no que o chocolate pode (e deve) ser: puro, verdadeiro e transformador.

Miroh