Grani: conheça a pizzaria que está conquistando os apaixonados por pizza artesanal em Porto Alegre

Sou daquelas pessoas criteriosas com a escolha de elementos , porque, para mim, tudo importa e causa impacto . Da disposição das cadeiras ao design do menu, tudo narra uma identidade, uma história .

Movidos pela fome e pela curiosidade em conhecer a casa, fomos lá, eu e o time Destemps, em uma terça-feira à noite. Estava um frio de renguear o cusco (risos), mas ainda assim todas as pizzas chegaram à mesa quentinhas — um baita feito do glorioso forno a lenha e dos pizzaiolos.

Para abrir os trabalhos

Começamos com as azeitonas da casa (R$ 18), uma entradinha leve que sempre pedimos quando tem no menu. Não resistimos, também, à salada de figo com burrata (R$ 49) e à crostata com pesto (R$ 28). Pratos saborosos e de personalidade.