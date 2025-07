Cardápio salgado da Mari Pütten. Helena Goulart / Agência RBS

Por mais que o home office tenha virado parte da rotina de muita gente, tem dias em que nada reconforta tanto quanto sair de casa, encontrar uma amiga querida e dividir um café e um doce bem feito em um ambiente acolhedor.

Foi com esse espírito que fui, ao lado da minha colega Milene Magnus, conhecer a Mari Pütten, um dos espaços mais charmosos da Vila Caíbe, complexo gastronômico de Gravataí que reúne diferentes experiências no mesmo local.

Sempre que passo pela região, gosto de dar uma volta por ali. Mas, até então, ainda não tinha experimentado nada da Mari Pütten — mesmo já sendo fã do visual da loja só de passar pela frente.

Leia Mais Onde comer em Gravataí? Conheça a Casa do Escondidinho e seus pratos cheios de afeto

O espaço é rosa, delicado e cheio de detalhes que parecem ter sido pensados para quem ama ambientes fotogênicos e acolhedores. A atmosfera convida tanto a um café preguiçoso quanto a uma tarde produtiva de “coffee office”.

Fomos recebidas com muita simpatia pela Mari, que comanda o espaço com muito cuidado e atenção. Ela nos contou que os croissants são carro-chefe da casa e que, para chegar à receita atual, ela e sua equipe fizeram cursos na Massa Madre, referência em panificação artesanal em Porto Alegre.

O resultado? Um dos melhores croissants que já comemos: leve, crocante por fora, macio por dentro e com sabor equilibrado.

Nossas escolhas

Pedimos três opções salgadas para começar: o croissant de parma com mozzarella de búfala (R$ 27,90), um sanduíche caprese (R$ 33) e o croissant sem recheio (R$ 14), acompanhado de manteiga e geleia de frutas vermelhas. Os três estavam excelentes e deixaram claro o padrão técnico da padaria.

Nas bebidas, apostamos em opções que combinavam perfeitamente com o dia de inverno: chocolate quente cremoso (R$ 17,90), chantilatte de caramelo (R$ 19,90) e um café preparado no método Clever (R$ 18,90), feito com grãos brasileiros. Todas as escolhas harmonizaram bem com os pratos e mostraram o cuidado da casa com cada etapa da experiência.

Mas foi na hora da sobremesa que o coração bateu mais forte. A confeitaria da Mari é delicada, leve e nada exagerada — e isso faz toda a diferença.

Provamos a choux cream (R$ 16), um dos clássicos da casa; a torta de pistache (R$ 29,90), que nos surpreendeu pela leveza; a tradicional cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 23,90); e, por fim, a nossa preferida: a torta cookie recheada de brigadeiro (R$ 29,90), servida com uma bola de sorvete de creme. O recheio tinha aquele sabor de brigadeiro feito na panela de casa, com textura perfeita e doçura no ponto.

Veredito

A Mari Pütten é daquelas descobertas que a gente tem vontade de contar para todo mundo. Seja para um almoço leve, uma tarde de trabalho fora de casa ou para simplesmente curtir um momento doce com quem se ama, vale muito a visita.

Uma confeitaria que alia técnica, carinho e estética de um jeito único — e que nos conquistou logo de cara.

Mari Pütten

Endereço: Rua Angelino Loranzi, 155, loja 9 - Vila Caíbe.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 12h às 20h.

@mariputtendoceria