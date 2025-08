Conheça o café da manhã no Rio com nascer do sol de tirar o fôlego

Amanhecer no Parque Bondinho, no Rio de Janeiro. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Sábado, 5h. Este é o horário marcado para chegar na primeira estação do Parque Bondinho, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Nesta fase da manhã, o céu ainda está escuro e quase não há movimentação na rua.

Logo na entrada, recepcionistas simpáticas dão as primeiras orientações e informam que toda a movimentação do percurso é cronometrada. Tudo para que os visitantes sintam a vibe do passeio.

Enquanto se aguarda que todos cheguem, são oferecidos cafés e cobertores para quem sente o frio da madrugada do Rio de Janeiro. Com todos já presentes, é hora de embarcar no bondinho e subir para o Morro da Urca, primeira parada. E assim começa a deliciosa experiência de assistir o nascer do sol e tomar café da manhã no alto do Pão de Açúcar.

Ao chegar no Morro da Urca — primeira parada da aventura —, um saxofonista recebe os visitantes enquanto toca clássicos da bossa-nova. Lá embaixo, a cidade maravilhosa com luzes fracas e neblina.

Em seguida, uma pausa para contemplação da vista da Baía da Guanabara, Enseada de Botafogo, Praia do Flamengo (que depois de décadas voltou a ser balneável) e do aeroporto Santos Dumont. Então, as guias retornam para nos conduzir ao alto do famoso ponto turístico.

Já a 396 metros acima do nível do mar, seguimos a caminho do ponto de observação, ao lado de um novo espaço ao ar livre criado pelo parque — o Bosque das Artes. Ali estão expostas esculturas em aço do artista plástico Carlos Vergara, todas pensadas para se integrar à paisagem da Mata Atlântica local.

Como é inverno, o sol nasce sobre a cidade de Niterói, do outro lado da Baía da Guanabara. Bem em cima da Fortaleza de Santa Cruz, que começou a ser construída em 1555.

Por volta das 6h30min, os primeiros raios de sol começam a surgir no horizonte. E é quando o grupo saca os celulares e as câmeras para registrar toda a beleza natural — quando fui, o tempo estava nublado, mas tive a sorte das nuvens abrirem um pouco para contemplar o cenário por alguns instantes.

Nascer do sol no Pão de Açúcar. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Neste momento, inicia a parte gastronômica do passeio. Uma mesa com espumantes devidamente gelados e taças de vidro está posta para quem deseja brindar o dia. É servido um delicioso Louis Bourgon Grande Réserve Blanc de Blancs Brut, produzido na região da Borgonha, na França. Très chic!

Depois, é hora de ir para o Clássico Sunset Club — restaurante que tem uma vista linda voltada para o lado da praia de Copacabana e muito conhecido pelo visual do entardecer. Ali acontece o café da manhã.

Outra grande e bela mesa apresenta-se com tudo a que se tem direito: pães, frios, doces, bolos, frutas e opções de pratos quentes, como croque monsieur, sucos, leite, achocolatado e café. E o melhor: dá para repetir quantas vezes quiser.

Mesa do café da manhã no Pão Pão de Açúcar. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

E para encerrar com chave de ouro, é possível passear à vontade pelo Pão de Açúcar e pelo Morro da Urca antes de ir embora.

Entre os principais destinos turísticos do mundo

O lugar é tão romântico, que é propício para pedidos de casamento. Segundo informações do parque, já houve muitos e, até agora, todos foram aceitos — fica a dica aos apaixonados.

Para o gerente-geral do parque, Gustavo Maciel, a experiência exclusiva é uma oportunidade para aproveitar um dos principais destinos turísticos do mundo.

Nós estamos sempre pensando em proporcionar novos momentos aos visitantes. Contemplar o amanhecer nos morros da Urca e do Pão de Açúcar é uma experiência mágica e que merece ser compartilhada com todas as pessoas que estão ou chegam ao Rio de Janeiro. GUSTAVO MACIEL Gerente-geral do Parque Bondinho Pão de Açúcar

Dicas e avisos

Leve o seu próprio repelente (embora ofereçam no trajeto). Os dois morros estão localizados em uma Área de Proteção Ambiental (APA) de Mata Atlântica. Ou seja, há alta incidência de mosquitos. Importante alérgicos manterem-se protegidos.

(embora ofereçam no trajeto). Os dois morros estão localizados em uma Área de Proteção Ambiental (APA) de Mata Atlântica. Ou seja, há alta incidência de mosquitos. Importante alérgicos manterem-se protegidos. Verifique a previsão do tempo antes de adquirir o ingresso. Desta forma, garante-se um passeio muito mais interessante.

antes de adquirir o ingresso. Desta forma, garante-se um passeio muito mais interessante. Não há acessibilidade completa nos restaurantes Clássico Sunset Club e o Bosque das Artes , ambos localizados no Morro do Pão de Açúcar, sendo necessário usar escadas.

completa nos restaurantes , ambos localizados no Morro do Pão de Açúcar, sendo necessário usar escadas. No verão, a chegada ao Parque Bondinho ocorre às 4h15, em razão do sol nascer mais cedo.

Parque Bondinho Pão de Açúcar. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Amanhecer no Parque Bondinho

Endereço: Av. Pasteur, 520, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro

Valor: R$ 550

Horário: consultar no momento da compra

WhatsApp: (21) 98235-0821

Ingressos: compre aqui.