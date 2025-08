Conheça a degustação de espumantes da Casa Chandon Garibaldi

Degustação na Casa Chandon Garibaldi

A degustação foi conduzida pelo enólogo-chefe da Chandon Brasil, Philippe Mével , que se mudou da França em 1990 para atuar na casa. Ele discorreu sobre cada rótulo, com propriedade e leveza.

Foi um privilégio aprender sobre terroirs, rótulos e processos diretamente com quem entende profundamente do assunto — e faz isso com paixão evidente. Degustamos três espumantes: Chandon Blanc de Blanc, Chandon Névoa das Encantadas e Chandon Excellence Brut.