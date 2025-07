Entrada do restaurante. Helena Goulart / Agência RBS

Desde a época da faculdade de Gastronomia, eu sempre fui apaixonada por experimentar culinárias diferentes, com temperos exóticos, combinações improváveis e sabores que bagunçam o paladar (no melhor dos sentidos).

Sempre achei que esse fosse o grande motivo que faz tanta gente se apaixonar pela cozinha tailandesa, por exemplo - por ser tão distinta daquilo que a gente está acostumado a comer no dia a dia.

E foi exatamente essa sensação que tive no Beatnik, restaurante de culinária do leste mediterrâneo no Pátio 24, em Porto Alegre.

Leia Mais Tacos Tangamandápio: restaurante mexicano inspirado no universo do Chaves

Dessa vez, fui acompanhada da minha colega Daiani Aguiar, que nunca tinha provado pratos desse estilo.

Mesas confortáveis. Helena Goulart / Agência RBS

Eu já conhecia o Beatnik através do delivery e tinha adorado a proposta - tanto que, quando apresentei aos meus pais (que têm uma queda por temperos árabes, influência da nossa descendência), eles também se apaixonaram.

A comida tem aquela combinação reconfortante de familiaridade com novidade, e a experiência de comer por lá vai além da comida: envolve o ambiente, o atendimento e a possibilidade de montar pratos personalizados conforme o gosto de cada um.

Nossas escolhas

Entrada

Arais. Helena Goulart / Agência RBS

Começamos a nossa refeição com o Arais (R$ 44), feito em um pão folha finíssimo recheado com carne e queijo. Parece simples, mas o sabor é surpreendente.

Principais

Falafel bowl. Helena Goulart / Agência RBS

Logo depois, pedimos dois bowls: um com falafel (R$ 39), opção vegetariana bem temperada com falafel, arroz, salada, legumes grelhados, molho tzatzik e molho de pimenões, equilibrada e cheia de textura; e outro que montamos na hora (R$ 42), escolhendo a base e os toppings direto no balcão.

A experiência de criar o próprio bowl é algo que amamos - é prático, divertido e permite explorar combinações únicas. No nosso colocamos: acelga, pepino, cebola roxa, hummus, vinagrete, carne suína, tzatziki, crispy onion, queijo feta e arroz beatnik. Dica de ouro: não deixa de incluir a cebola crispy. É viciante!

Ainda experimentamos o shawarma de frango (R$ 39), suculento, bem servido e com um tempero envolvente, além do Beat Sabich (R$ 34), outra opção vegetariana com berinjela, ovo, tahine e especiarias - uma combinação surpreendente até para quem acha que não curte tanto berinjela assim.

Veredito

Tudo o que comemos serviria tranquilamente quatro pessoas e saímos de lá mais que satisfeitas.

Outro ponto positivo: o restaurante isenta até 1h30 no estacionamento do Pátio 24 para quem consome no local. Um detalhe super útil para quem vai em horários de pico, já que a região costuma ser bastante movimentada.

Aviso sobre isenção. Helena Goulart / Agência RBS

O Beatnik é descomplicado, cheio de identidade e entrega uma experiência autêntica, saborosa e leve - daquelas que dá vontade de repetir na semana seguinte.

Seja para um almoço casual, uma pausa durante o dia ou até um jantar mais despretensioso, vale muito a visita (ou o pedido pelo delivery, claro).

Beatnik