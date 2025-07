Sopas e cremes para o inverno. Helena Goulart / Agência RBS

Se tem algo que o inverno gaúcho ensina, é buscar aconchego nos detalhes. No vapor que sobe da xícara de chá, no cobertor puxado até o queixo — no meu caso, com uma gata de 15 anos em volta — e no prato quente que acolhe.

Não à toa, sopas e cremes são receitas tradicionais por aqui. Pratos que saciam e promovem uma sensação de conforto inigualável.

Para mim, que não consumo carne vermelha, suína nem de aves, às vezes é um desafio. Mas, em outras, amplia as possibilidades. Afinal, alguns caldos ganham ainda mais aroma com os legumes e as verduras da estação fria e os frutos do mar — que tanto amo.

A batata-doce roxa, o inhame, a mandioquinha e a abóbora cabotiá são alguns dos ingredientes típicos desta época do ano no Rio Grande do Sul — e fazem bonito quando transformados em texturas cremosas e ricas, com especiarias e ervas frescas.

O toque de sofisticação pode vir do mar: camarões grelhados são um exemplo perfeito. Pensando nisso, fomos até o Restaurante Origens, no DoubleTree by Hilton Porto Alegre.

Por lá, eu e minha dupla Helena Goulart provamos e capturamos seis receitas preparadas pelos subchefs, Gabriel Bosio e Jorge Dorneles. E o que sentimos foi o prazer de quem cozinha para valorizar os produtos e a sazonalidade.

Para o Jorge, o creme de moranga é o destaque — que, aliás, a família dele sempre pede para fazer em casa. E para o Gabriel, a clássica sopa de capeletti — que é saborosa e a melhor do menu. Foi uma pauta deliciosa e com uma vista belíssima da nossa Capital.

Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.

Receitas de sopas e cremes

Caldo de camarão

Receita de caldo de camarão. Helena Goulart / Agência RBS

Rendimento: de 6 a 8 porções

Ingredientes

1l de óleo composto

500g colorau em pó

500ml de caldo de peixe

400ml de leite de coco

300ml de creme de leite

50g de pimentões verdes picados

50g de pimentões vermelhos picados

50g de pimentões amarelos picados

180g de camarões

10g de cebola picada

2 dentes de alho picados

15g salsinha

15 tomates cortados em cubos

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Comece pelo corante. Em uma panela, junte o colorau em pó e o óleo composto e ferva por cinco minutos. Espere esfriar e reserve. Inicie o preparo do caldo. Em outra panela, refogue os camarões com o alho, a cebola e os pimentões. Adicione o caldo de peixe, o creme de leite e o leite de coco. Deixe cozinhar e adicione o tomate em seguida. Tempere com sal e pimenta. Retire três conchas do caldo (com alguns camarões) e bata em um liquidificador. Quando ficar homogêneo, incorpore ao restante. Adicione a salsinha e sirva.

Creme de moranga

Receita de creme de moranga. Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: de 3 a 4 porções

Ingredientes

450g de moranga cabotiá sem casca

250ml de caldo de legumes

100g de nata

120g de queijo gorgonzola

Modo de preparo

Corte a moranga cabotiá em cubos e leve para cozinhar em uma panela, até ficar bem macia.

Em seguida, retire a água do cozimento e com um amassador de batatas, faça um purê.

Em um liquidificador, adicione o purê com o caldo de legumes e a nata. Bata até virar um creme liso.

Corte o queijo gorgonzola em cubos pequenos.

Adicione o creme em uma panela até ferver.

Depois que levantar fervura, adicione os cubos de queijo. Sirva ainda quente.

Sopa de capeletti

Receita de sopa de capeletti. Helena Goulart / Agência RBS

Rendimento: de 4 a 6 porções

Ingredientes

500g de massa agnolini recheada de frango

1l de caldo de frango

2 dentes de alho picados

Meia cebola picada

Salsinha e cebolinha a gosto

1 cenoura média picada em cubos

1 xícara de ervilhas verdes

1 colher (sopa) de azeite

150g de frango desfiado

Torradinhas com azeite de ervas a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, adicione o azeite e quando esquentar, doure a cebola e depois o alho. Em seguida, adicione a cenoura, a ervilha e o frango. Acrescente o caldo de frango e deixe ferver. Quando levantar fervura, coloque o agnolini. Quando estiver al dente, desligue o fogo e adicione o sal e a pimenta. Depois, incorpore a salsinha e a cebolinha. Sirva ainda quente, com as torradinhas.

Dica: desligue o caldo quando o agnolini estiver bem al dente para que termine de cozinhar no calor do caldo e da panela. Do contrário, pode passar do ponto.

Creme de palmito

Receita de creme de palmito. Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: de 4 a 5 porções

Ingredientes

300g de palmito

500ml de caldo de legumes

30g de manteiga sem sal

30g de farinha branca

500ml de leite

80ml de creme de leite

Modo de preparo

Para o molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha branca. Misture com ajuda de um fouet e deixe cozinhar até ficar dourado. (Este processo chama-se roux). Em seguida, adicione um pouco de leite e misture com o fouet até virar um creme bem espesso. Quando ficar homogêneo coloque mais leite e siga neste processo até o molho ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta.

Dica: incorpore aos poucos para não empelotar. Em caso de empelotar, bata no mixer.

Para o creme

Drene a água do pote de palmito e pique. Em um liquidificador, adicione o molho branco, o palmito, o creme de leite e o caldo de legumes e bata. Quando ficar homogêneo, leve a uma panela e deixe ferver em fogo médio. Sirva ainda quente.

Minestrone de feijão branco

Receita de minestrone de feijão branco. Helena Goulart / Agência RBS

Rendimento: de 8 a 10 porções

Ingredientes

2 batatas cortadas em cubos pequenos

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

10 vagens cortadas ao meio

1 cebola picada

1 talo de salsão picado (com as folhas)

1 cenoura cortada em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

200g de carne bovina cortada em cubos

150g de bacon picado

1 lata de tomate pelado em cubos (400g)

500g de feijão branco hidratado

1 litro de água

2 folhas de louro

2 colheres (sopa) de azeite

1 maço de salsinha picada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o azeite e frite o bacon picado. Em seguida, coloque a carne picada em cubos, a cebola picada e o alho. Adicione o feijão já hidratado, as folhas de louro e a água. Deixe cozinhar até os grãos ficarem macios. Com o feijão já cozido, adicione as batatas, a cenoura, a abobrinha, a vagem e o salsão. Deixe apurar. Em seguida, adicione a lata de tomate e metade da salsinha picada. Tempere com sal e pimenta. Finalize com o restante da salsinha fresca e sirva.

Caldo verde

Receita de caldo verde. Helena Goulart / Agência RBS

Rendimento: 3 porções

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

3 batatas médias sem casca e cortadas em cubos grandes

1 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

500ml de água

Meio gomo de paio cortado em rodelas

3 folhas de couve picadas em fatias finas

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a batata e refogue por 10 minutos ou até dourar. Acrescente a cebola e o alho e refogue. Quando estiverem translúcidos, adicione a água e cozinhe em fogo médio, com a panela tampada, por 15 minutos ou até que a batata fique macia. Retire do fogo. Na mesma panela, amasse a batata até formar um purê. Volte ao fogo médio, adicione o paio e cozinhe por mais cinco minutos. Desligue o fogo, junte a couve e tampe a panela. Deixe descansar por cinco minutos ou até a couve murchar. Sirva ainda quente.