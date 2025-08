3 vinhos novos do Grupo Miolo para provar já

Vinícola Renacer imprime identidade e leva os vinhos da Miolo Wine Group para Argentina. Divulgação / Divulgação

Não é novidade que a Miolo Wine Group, de Bento Gonçalves, adquiriu uma unidade em Mendoza no final de 2024. A empresa conta com quatro terroirs no Brasil: a origem no Vale dos Vinhedos, a Campanha Meridional, os vinhos do Seival, próximos a Bagé, a Campanha Gaúcha com suas vinhas velhas de Tannat na Almadén, e o Vale do São Francisco, com os espumantes Terranova e o Syrah Testardi.

Todas essas regiões estão muito bem expressas nos seus vinhos lendários. Mas chegou a hora de expandir. Foi quando surgiu a oportunidade de adquirir a Vinícola Renacer, localizada em Luján de Cuyo, em Mendoza. A familiaridade dos brasileiros com a bodega argentina já era grande — os vinhos da linha Punto Final são facilmente encontrados em armazéns e lojas de Porto Alegre.

Após a primeira safra, comandada por Adriano Miolo, em Mendoza, tive a oportunidade de degustar rótulos elaborados a partir da aquisição pelo grupo.

Alguns vinhos já eram produzidos e mantivemos no portfólio. Outros, reformulamos o corte, e há ainda duas novidades previstas para lançamento. ADRIANO MIOLO Enólogo

Dicas de rótulos

Uma das novidades é o Punto Final Naranja, um varietal elaborado com uvas Chardonnay que passam por maceração com as cascas — como nos tintos —, o que confere a coloração alaranjada à bebida. É um vinho fresco e elegante, com notas de frutas tropicais como goiaba bem nítida, pêssego maduro e especiarias orientais.

Aromas nem sempre comuns em vinhos brancos, que despertam ainda mais curiosidade sobre o produto. Em boca, é fresco, com acidez perceptível e agradável. Apresenta leve tanino devido à maceração com as cascas e surpreende. Aquele tipo de vinho tão bem elaborado que a gente já sabe: a segunda taça vem logo — e, se tiver calor, a segunda garrafa acontece com certeza.

Punto Final Naranja, do Grupo Miolo. Reprodução / Reprodução

Outro toque claro do enólogo brasileiro está na elaboração do corte do Ícone Renacer Cabernet Franc 2020. Criar a assemblage do vinho é parte da expressividade do enólogo: unir o que há de melhor em cada lote, na medida certa.

Esse blend surpreende. E um dos segredos está na Cabernet Franc de duas regiões distintas. Uma parcela vem de Perdriel, região de Luján de Cuyo, de solo pedregoso e próximo ao rio Mendoza. Ali, a colheita ocorre em abril, a fim de preservar o frescor da fruta.

A outra parcela vem de El Cepillo, no Vale do Uco, onde o solo é mais arenoso e mineral. Nessa região, as uvas são colhidas em março para melhor expressão do terroir.

O resultado é um vinho complexo, de longa maceração, que, ao ser servido, já começa a conversar com a gente: aromas de frutas maduras, com destaque para o figo — raramente encontrado em Cabernet Franc. Em boca, entrega estrutura tânica, acidez equilibrada e um final longo.

É aquele vinho que permanece no paladar e nos convida ao próximo gole. Saliva e nos faz desejar um bom asado mendocino para acompanhar.

Renacer Cabernet Franc 2020, do Grupo Miolo. Reprodução / Reprodução

Por fim, o MilaMore, também já conhecido por aqui. Um vinho elaborado com uvas passificadas, no estilo Amarone. Um corte de Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda e Cabernet Franc, com estágio de mais de um ano em carvalho francês.

É um vinho complexo, que surpreende: sensação cremosa em boca, taninos firmes e um final doce e frutado, bem característico do apassitamento. Vale cada taça — seja como aperitivo, acompanhando um queijo de cura como parmesão, ou para encerrar o jantar, no verdadeiro estilo Amarone.

MilaMore, do Grupo Miolo. Reprodução / Reprodução

Presença ampliada

A estratégia de aquisição vai muito além de ampliar o número de terroirs que a família Miolo cultiva. Ao incorporar a Renacer, o grupo também agrega valor ao portfólio e fortalece sua presença internacional.

A vinícola argentina exporta para mais de 50 países e se torna agora um canal de distribuição para os vinhos da Miolo. Vem Punto Final Naranja para o Brasil, vai espumante brasileiro para a Argentina. E nos embarques da Renacer para outros países, os contêineres podem ser compartilhados com rótulos da Miolo.

Adriano Miolo não dá ponto sem nó, como bem diz a expressão. Está sempre olhando além, estudando, degustando e investindo em novidades e tendências de mercado.

No Vale dos Vinhedos, foi um dos precursores da Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos (Aprovale). No Vale do São Francisco, foi um dos primeiros a testar uvas tintas para vinhos finos.

Na Campanha Gaúcha, apostou na vinificação integral e na linha Wild. E agora, em Mendoza, inicia um novo capítulo. Um projeto que vai muito além de produzir uvas e vinhos: traz um olhar estratégico e uma clara expansão do grupo.

Que sorte a nossa ter um enólogo que aposta no Brasil e quer levar os vinhos brasileiros para o mundo. Mais do que um negócio, ele acredita no potencial dos nossos produtos.

Que ele siga desenvolvendo novos terroirs, elaborando cortes de excelência e promovendo o vinho brasileiro para que todos possam conhecer. Vida longa ao projeto Renacer e ao Grupo Miolo.