A coquetelaria em Porto Alegre vem ganhando cada vez mais espaço. Seja em restaurantes que investem em bares bem estruturados ou em casas especializadas, a Capital gaúcha tem apresentado uma cena cada vez mais sofisticada, criativa e cheia de personalidade quando o assunto é drink.

Drinks autorais, clássicos bem executados, bartenders criativos e ambientes pensados para que o ato de beber seja uma experiência completa têm conquistado os paladares mais exigentes.

Para ajudar quem gosta de brindar com estilo, pedimos para Diogo Carvalho, sócio do Destemperados e apaixonado por coquetelaria, indicar os seus bares preferidos para tomar bons drinks em Porto Alegre.

A seguir, a seleção com os 10 favoritos dele — lugares que se destacam por entregar coquetéis bem executados, boas cartas e uma atmosfera que convida a ficar por mais tempo.

Capincho

O restaurante já se tornou um destino certo para quem busca boa gastronomia. No segundo andar, o bar comandado por Fred Muller, também sócio da casa, apresenta uma carta de drinks criativa e deliciosa, com combinações que surpreendem tanto no sabor quanto na apresentação.

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h às 22h30min. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h30min.

@capinchorestaurante

Olivos 657

Com ambiente versátil, o Olivos é ideal para diferentes ocasiões: um jantar a dois, uma saída com amigos ou até um drink solitário no balcão. A carta é equilibrada, bem pensada e oferece clássicos e criações autorais em igual qualidade.

Endereço: R. da República, 657.

Horário de funcionamento: quarta, quinta e domingo, das 18h30min às 00h. Sexta e sábado, das 18h30min às 1h.

@olivos657

Capone Drinkeria

Inspirado nos bares clandestinos da época da Lei Seca americana, o Capone entrega uma atmosfera intimista e uma carta de drinks robusta. O destaque vai para o Scarface, clássico da casa, mas o ambiente como um todo é um convite a uma noite regada a boas escolhas.

Endereço: R. Castro Alves, 447.

Horário de funcionamento: terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 00h. Sexta e sábado, das 18h45min às 00h45min.

@caponedrinkeria

Vasco da Gama 1020

Chopp, petiscos e uma carta de drinks autoral fazem do Vasco um ponto de encontro descontraído e acolhedor. A combinação entre comida de boteco elevada e coquetelaria moderna torna a experiência completa.

Endereço: Rua Vasco da Gama, 1020.

Horário de atendimento: terça a sábado, das 18h às 23h.

@vascodagama1020

Bottega Maria

Conhecida pela gastronomia italiana autêntica, a Bottega Maria também investe em drinks autorais. O casarão charmoso na Miguel Tostes é o cenário perfeito para um Mathilde, coquetel seco e elegante que reflete bem a proposta da casa.

Endereço: R. Miguel Tostes, 371.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30min às 16h.

@bottegamariapoa

Mesa Dinarte

Referência nos almoços de domingo, o Mesa une arte, comida e bons drinks em um mesmo espaço. O clima tranquilo e desacelerado combina com a carta bem executada e com foco em ingredientes de qualidade.

Endereço: R. Dinarte Ribeiro, 36.

Horário de funcionamento: terça, quarta e quinta, das 11h45min às 14h30min e das 18h às 23h30min. Sexta, das 11h45min às 23h30min. Sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 22h30min.

@mesadinarte

Rádio Agulha

O espaço cultural ganhou uma repaginada, mas manteve a essência e os bons drinks. O Agulha continua sendo um lugar com alma, onde comes, bebes e ouves. A carta mantém o padrão alto, com opções clássicas e autorais.

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 18h às 00h.

@radioagulha

Le Cochon Volant

O casarão no Moinhos de Vento abriga um restaurante sofisticado e um bar imponente. Com luzes baixas e atendimento afiado, é o endereço certo para quem busca clássicos como Penicillin ou Old Fashioned em uma atmosfera mais elegante.

Endereço: R. Santo Inácio, 295.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 18h às 23h. @lecochonvolantpoa

Libertino

Além da gastronomia de qualidade, o Libertino investe em coquetelaria de respeito. O Fitzgerald é um dos destaques do menu e combina perfeitamente com o ambiente sofisticado, ideal para um jantar especial ou uma noite casual.

Endereço: R. Santo Antônio, 801.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 15h.

@libertino.poa

Benjamin Osteria

Na entrada do restaurante, um bar imponente já sinaliza o cuidado com os drinks. A carta segue os insumos da estação e aposta em coquetéis autorais muito bem elaborados, que acompanham com excelência a proposta do lugar.

Endereço: Av. Carlos Gomes, 400.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h30min às 14h30min e das 17h às 23h. Sábado, das 11h30min às 15h30min e das 19h às 23h.

@benjamin.osteria

Para quem gosta de experimentar novos sabores, a lista mostra como Porto Alegre vem se consolidando como um destino também para os apreciadores da boa coquetelaria.

Dos bares mais sofisticados aos mais despojados, a cidade oferece ótimas opções para quem valoriza um bom drink.