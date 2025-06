Tem café novo na área! E não é qualquer café — o Xox Coffee Club acaba de chegar a Porto Alegre e já virou o novo point para quem ama a combinação de gastronomia, música boa e ambientes instagramáveis.

Localizado no Quarto Distrito, o espaço é um verdadeiro colírio para quem curte fazer bons registros. Cada cantinho foi pensado para ser vivido e fotografado: tem muita planta, decoração descolada e uma vibe cosmopolita que mistura perfeitamente com a energia criativa do bairro.

E quando o assunto é café, o Xox entrega — e muito. Na nossa visita, começamos provando o Sunrise (R$ 16), uma bebida leve, refrescante e perfeita para quem gosta de café com um toque cítrico de suco de laranja, ideal para as manhãs ensolaradas.

Na sequência, o Iced Latte Caramelo (R$ 14) ganhou destaque: geladinho, com doçura equilibrada e aquela cremosidade que conforta. E, claro, não poderia faltar o clássico Latte (R$ 14), intenso e sempre certeiro.

Mas o Xox vai muito além do café. O cardápio de comidas surpreende e combina com todas as horas do dia.

Sanduíches da Xox Coffee Club. Patrick Santos / Agência RBS

Provamos o Toast Bacon Eggs (R$ 24), crocante por fora e cremoso por dentro — uma combinação que nunca sai de moda. Para quem prefere algo mais leve, a pedida é a Toast Cogumelos (R$ 27), cheia de sabor e personalidade.

Outro destaque é o Bagel Farroupilha (R$ 22), que une um toque gaúcho ao clássico americano, com recheios que abraçam e surpreendem.

E para fechar a experiência com chave de ouro, duas sobremesas que valem cada garfada: o Choux de Pistache (R$ 20), com recheio delicado e massa super leve, e a imperdível Torta Banoffee (R$ 16), equilibrada, doce na medida certa, e com aquele toque de banana que dá match com tudo.

O Xox é o tipo de lugar que combina com qualquer momento: desde um café rápido, um brunch demorado ou simplesmente uma pausa tranquila no fim de semana com uma vibe gostosa.

Mais do que um café convencional, o Xox Coffee Club é uma experiência completa — para todos os sentidos. Se tu ainda não conhece, fica a dica: coloca no teu roteiro gastronômico de Porto Alegre e aproveita!