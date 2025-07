Café da manhã completo e excepcional do Wood Hotel.

Fomos passar dois dias em Gramado e sabíamos que queríamos mais do que uma boa hospedagem — queríamos uma experiência que fizesse jus ao destino.

E não poderia haver escolha melhor do que o Wood Hotel , um espaço charmoso, moderno e com foco em bem-estar, localizado em uma das áreas mais tranquilas e centrais da cidade.

Mais do que um lugar para dormir, o hotel tem uma proposta clara: te ajudar a relaxar de verdade . Logo ao entrar no quarto, já entendemos a ideia.

Em parceria com a Cia do Sono , o Wood oferece um verdadeiro ritual noturno: luzes suaves, som ambiente, chá relaxante e a possibilidade de escolher travesseiros sob medida para garantir uma noite perfeita.

Essa frase está no site do hotel e define bem o que vivemos por lá.

Salão do café da manhã e do restaurante Ocre.

Em seguida, é só sentar e aproveitar o desfile de delícias que chegam à mesa: pães de fermentação natural , charcutaria artesanal , queijos de pequenos produtores selecionados pessoalmente pela chef , além de café passado na hora e um menu de ovos com preparos autorais.

No nosso café, provamos o Ovo gratinado no forno com carvão, que serve bem duas pessoas e foi um dos melhores que já comemos.