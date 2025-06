A Sfoglia abriu há pouco tempo no Pátio Ivo Rizzo, em Porto Alegre, e já virou fenômeno. Fila na porta, vitrine zerada no meio da tarde e gente tentando negociar quantidade para garantir os produtos.

E o mais legal? Tudo isso nasceu da vontade de um neto em homenagear o avô de um jeito diferente.

Mesa com pedidos da Sfoglia. Helena Goulart / Agência RBS

A história

O Yan, fundador da padaria, sempre teve o avô como referência: ele fazia galeto nos almoços de família. E foi em um desses encontros, no aniversário de cem anos do avô, que Yan preparou um brownie de doce de leite e uma torta com ganache.

Os tios, em choque com os doces, disseram:

— abre uma padaria! —

A ideia ficou martelando até que ele foi atrás.

Começou a estudar, buscar referências e testar receitas. No Carnaval, se trancou na cozinha para aprender a fazer massa de croissant, mas o calor atrapalhava tudo. Não desistiu.

Pediu apoio da família, juntou dinheiro e começou a busca por um espaço. Encontrou o Pátio Ivo Rizzo, fechou o negócio e foi com tudo — na fé mesmo. Começou a gravar vídeos mostrando o processo todo: da obra à abertura.

Vitrine da padaria Sfoglia. Helena Goulart / Agência RBS

Para fazer o negócio acontecer, o Yan também contou com o Ronan, chef padeiro que assumiu o projeto junto.

Atualmente, é o Ronan quem toca a cozinha e zera a produção diariamente. Sim, todo dia é uma nova fornada, o que explica o sucesso (e a escassez) das delícias da vitrine.

Placa avisando que os produtos esgotaram. Helena Goulart / Agência RBS

A gente foi lá ver de perto o motivo de tanto burburinho e conseguiu provar o que ainda estava disponível.

O que pedimos

Começamos pelo Cruffin de Doce de Leite (R$ 18), com massa folhada e toque de açúcar com canela, seguimos com o Top Creme de baunilha (R$ 28), que chama atenção pelo visual bonito e tem um recheio leve, tipo um creme confeiteiro.

Provamos também a Tarte de Bergamota (R$ 28), que foi a nossa preferida, com uma acidez que dá aquela quebrada boa no doce, e a clássica Media Luna (R$ 14). E um espresso (R$ 8) para acompanhar tudo.

Curtimos muito! A Sfoglia é daquelas padarias que dá vontade de voltar. Vale para uma pausa no meio do dia ou para levar uns docinhos para casa e curtir com calma. Mas já sabe: vai cedo e se prepara para uma filinha — porque quando acaba, é só no dia seguinte.

SFOGLIA