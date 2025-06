Em uma terça-feira à noite, com aquele friozinho típico de maio e um apetite por conforto, resolvi comemorar meu aniversário da melhor forma possível: reunindo os amigos do trabalho em volta da mesa e pedindo pratos que aquecem a alma.

O destino escolhido? O clássico Ristorante Fontana , no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

Com mais de 30 anos de história, o Fontana é aquele lugar que abraça. O ambiente é simples e acolhedor , daqueles em que o garçom te chama pelo nome e sabe o que sugerir, mesmo sem tu perguntar.

O salão estava cheio de famílias, casais, amigos – todo mundo ali com o mesmo objetivo: comer bem.

Para começar

Logo que sentamos, pedimos um chopinho gelado (R$ 15) para abrir os trabalhos. O atendimento foi rápido e gentil, do jeitinho que a gente gosta. O cardápio é direto ao ponto, cheio de clássicos.

Chopp gelado do Fontana.

Pratos principais

Os pratos são muito bem servidos . Para ter uma ideia, sobrou comida o suficiente para levar para casa e repetir a experiência no almoço do dia seguinte.

A combinação de sabor, generosidade e carinho no preparo faz jus à fama do Fontana como um dos restaurantes mais queridos da cidade.

As sobremesas

E não dá para ir embora sem sobremesa, né? Fechamos a noite com duas pedidas certeiras: a torta de sorvete com calda de chocolate quente (R$ 40) e uma esfera de chocolate (R$ 40) recheada com sorvete de creme e morangos.