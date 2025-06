Servido quente e geralmente feito com vinho ou cachaça, especiarias e frutas, o quentão é a cara do inverno brasileiro.

Mais do que uma bebida típica, ele é quase um abraço em forma líquida. E mesmo fora dos arraiás, combina perfeitamente com dias frios, encontros entre amigos e noites de cobertor. Seja em festa ou em casa, vale a pena aprender a preparar.

Separamos três receitas diferentes de quentão para quem quer sair do básico e experimentar novos sabores. Tem a versão tradicional com vinho tinto, uma opção com suco de uva (ideal para quem quer uma versão sem álcool) e até uma versão com cachaça para quem curte aquele toque mais forte.