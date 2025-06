Se tem uma novidade gastronômica que já tá dando o que falar em Porto Alegre, é o Prego.

O nome vem da expressão italiana usada para tudo — de “por favor” a “de nada” — e traduz bem a proposta do lugar: acessível, caloroso e cheio de significado.

A casa recém abriu as portas no antigo casarão do Sette, no bairro Auxiliadora, e já conquistou nosso coração com uma das melhores experiências que tivemos nos últimos tempos.

O Prego é um projeto dos mesmos criadores do Guava, o boteco fancy da cidade que também adoramos.

A ideia aqui era ir além: criar um restaurante italiano contemporâneo, com toques de alta gastronomia, mas que fosse ao mesmo tempo democrático — nada de rigidez.

O salão tem mesas maiores, o que ajuda a quebrar a formalidade e faz o ambiente ser ideal para todas as ocasiões: de um jantar a dois até uma reunião animada entre amigos ou família.

Nossa experiência

As entradas

A experiência começa já com o couvert da casa: focaccia com manteiga e azeitonas marinadas, que abre bem o apetite.

Focaccia com manteiga e azeitonas marinadas. Milene Magnus / Agência RBS

Em seguida, chegaram as entradas — e aí já deu para sentir o capricho da cozinha. O Carpaccio di Manzo (R$ 68), bem temperado, ganhou ainda mais sabor com uma alcaparra frita que era delicada e potente ao mesmo tempo.

Carpaccio di Manzo. Milene Magnus / Agência RBS

A Burrata (R$ 82) com caqui conquistou o título de favorita da noite, pela combinação surpreendente e equilibrada.

Burrata. Milene Magnus / Agência RBS

Fechando o trio, o Raviole Doppio (R$ 46), recheado com ricota e linguiça, foi mais uma prova de que a casa sabe trabalhar releituras com personalidade.

As bebidas

Para acompanhar, brindamos com um Limoncello Spritz, um Penicillin e, mais tarde, um vinho da vinícola Pizzato, que harmonizou perfeitamente com os pratos principais. E que pratos!

Os principais

Provamos a Lasagna di Vitello (R$ 98), finalizada no forno a lenha, o Tortellini de Gamberi (R$ 88) com alcachofra, o Pappardelle Ragu (R$ 98), opção vegetariana feita com cogumelos, e o Maiale i Gnocchi alla Romana (R$ 96), uma bochecha de porco cozida à perfeição, que vinha com demi-glace, nhoque e uma saladinha cítrica que equilibrava o prato.

As sobremesas

Fechamos a noite com as duas sobremesas do cardápio e nos apaixonamos pela Panna Cotta com ameixa (R$ 38) — leve, cremosa e nada enjoativa.

Nossa opinião

Do começo ao fim, o serviço foi impecável, com uma equipe atenta e simpática. Dá para sentir que tudo por lá é feito com muito cuidado e entusiasmo.

E mesmo ainda em soft opening, o Prego já entrou para nossa lista de lugares especiais em Porto Alegre.

Se tu tá procurando uma experiência gastronômica com alma italiana e um toque contemporâneo, essa dica é para ti. Vai de coração aberto e deixa o “prego!” guiar a tua noite.

Prego