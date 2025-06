Onde comer mocotó em Porto Alegre? Confira locais que servem o prato

Mocotó é preparado com feijão branco, miúdos e, às vezes, linguiça e outros temperos. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a chegada do frio, cresce a procura por pratos quentes nos restaurantes da Capital. É nesse cenário que o mocotó, um clássico da culinária brasileira, vira protagonista.

A sopa que leva miúdos de boi e feijão branco costuma atender a clientes com mais de 30 anos. Porém, alguns restaurantes relatam que tem aumentado a curiosidade dos jovens para experimentar mocotó.

O custo de produção é baixo — já que os insumos são, normalmente, baratos —mas o preparo dá trabalho. Os ingredientes, principalmente o mondongo, precisam ser limpos e cozidos por um bom tempo. Alguns estabelecimentos relatam que suas versões do mocotó podem levar até dois dias inteiros para ficarem prontas.

Confira onde comer mocotó em Porto Alegre:

1 - Gambrinus Restaurante

No restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul, o Gambrinus, o mocotó está no cardápio de inverno há 50 anos. A receita é a tradicional, que leva bucho, mondongo, patas e, dependendo do ano, tendão. Como o estabelecimento fica dentro do Mercado Público, os ingredientes são comprados no próprio local.

O Gambrinus produz, em média, cerca de 300 quilos de mocotó por temporada. O prato começa a ser servido em maio e segue até agosto. A produção é feita duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras.

Quem comanda as panelas é Gabriela Ramalho, cozinheira profissional há mais de 14 anos, mas que respira a cozinha desde os oito anos de idade. O preparo começa logo cedo, ainda pela manhã, com o corte dos ingredientes. As patas de boi passam por uma limpeza rigorosa antes de irem para a panela de pressão. A base do caldo é a cartilagem das patas, combinada com mondongo, feijão branco, linguiça tipo calabresa, colorau e cheiro verde.

Servido à la carte, o cliente pode repetir quantas vezes quiser por R$ 69 por pessoa. Caso queira levar para casa, o cliente pode optar por uma porção congelada, segundo João Melo, proprietário do local.

Endereço : Avenida Borges de Medeiros, 85, no Centro Histórico

: Avenida Borges de Medeiros, 85, no Centro Histórico Telefone : (51) 3226-6914

: (51) 3226-6914 Instagram: @gambrinus1889

2 - Divino Sabor

Mocotó servido no restaurante Divino Sabor. Divino Sabor / Divulgação

No Divino Sabor, o mocotó é sinônimo de memória afetiva. Segundo o proprietário Gerson Royer, o prato atrai principalmente o público acima dos 40 anos, em busca da “comidinha que era feita pela vovó”.

Servido no buffet de quarta a domingo entre os meses de abril a novembro, o valor varia de R$ 41 a R$ 68, conforme o dia. É possível comprar o mocotó congelado em qualquer época do ano. Os preços variam entre R$ 38 e R$ 45, conforme a quantidade.

A receita leva bucho, feijão branco, linguiça fininha, molho de tomate e temperos, e passa por um preparo longo, que dura dois dias. Royer afirma que a Divino Sabor produz cerca de 4 mil quilos do prato no inverno.

Endereço : Avenida Otto Niemeyer, 2364, na Tristeza

: Avenida Otto Niemeyer, 2364, na Tristeza Telefone : (51) 3024-2364

: (51) 3024-2364 Instagram: @divinosaborgrillotto

3 - Du Nordeste

Mocotó servido no restaurante Du Nordeste. Du Nordeste / Divulgação

Na zona norte de Porto Alegre, o mocotó é servido no buffet livre às sextas e sábados, por R$ 46, nos meses de junho e julho. Também há a opção congelada, vendida por R$ 55 o quilo.

Segundo a proprietária, Josiane Araújo Guimarães, a receita é o “mocotó a rigor”, com bucho, patas, tendão, tripa, feijão branco e linguiça artesanal. O prato, que começou a ser feito a pedido dos clientes, atrai um público variado, de pessoas da região a visitantes de outras cidades, com faixa etária acima dos 30 anos.

Um dos clientes mais fiéis é um coronel aposentado de 80 anos, que almoça mocotó no local toda sexta-feira.

Endereço : Avenida Farrapos, 2512, no São Geraldo

: Avenida Farrapos, 2512, no São Geraldo Telefone : (51) 3279-2512 ou (51) 99479-2976

: (51) 3279-2512 ou (51) 99479-2976 Instagram: @_dunordeste

4 - Du Porto Bistrô

Mocotó servido no Du Porto Bistrô Du Porto Bistrô / Divulgação

No bairro Rio Branco, o mocotó só entra no cardápio quando o frio começa a dar as caras. Neste ano, o prato começou a ser servido em maio e vai até a primavera.

Porém, o prato só está disponível no buffet às quintas e sábados, no valor de R$ 34. Também é possível comprar por quilo, por R$ 40 ou pelo iFood por R$ 55. A receita leva mondongo, calabresa, feijão branco e temperos, com toppings como ovo cozido e cheiro-verde. A

casa funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 14h30, e fecha aos domingos e feriados.

Endereço : Rua Santa Cecília, 1743, no Rio Branco

: Rua Santa Cecília, 1743, no Rio Branco Telefone : (51) 3276-8996 ou (51) 99711-1287

: (51) 3276-8996 ou (51) 99711-1287 Instagram: @duportobistro

5 - Parrilla Los Baguales

Mocotó da parrilla Los Baguales é batido no liquidificador. Parrilla Los Baguales / Divulgação

No restaurante chefiado pelo casal Carlos Krieger e Alessandra Poeta, o mocotó é servido sem bucho e com tudo batido no liquidificador. O resultado é um prato de caldo grosso e consistente, que segundo Alessandra "agrada até que não gosta da textura tradicional".

A receita é de família, criada pelo pai de Carlos, que o ensinou o preparo aos 10 anos de idade. A porção para consumo no local custa R$ 55, e o quilo congelado sai por R$ 45, rendendo cerca de 1,3 quilos depois de aquecido.

O mocotó entrou no cardápio fixo no ano passado, com aumento na procura por parte de jovens. A oferta vai de maio até a chegada da primavera, em setembro

Endereço : Rua Coronel Massot, 825, no Cristal

: Rua Coronel Massot, 825, no Cristal Telefone : (51) 99106-9398

: (51) 99106-9398 Instagram: @parrillalosbaguales

6 - Vó Paca - Cozinha Artesanal

Mocotó da Vó Paca. Vó Paca - Cozinha Artesanal / Divulgação

A receita, que atravessa gerações da família de Jaqueline Aparecida Navarro Castilhos, começou a ser vendida congelada e, desde maio, também é servida no recém-inaugurado espaço físico, com clima de casa de vó.

O atendimento é intimista, com cerca de 25 lugares e agendamento prévio. Além do mocotó, que custa entre R$ 30 e R$ 52, a depender da quantidade servida, o cardápio tem torta fria e pizza de sardinha.

Endereço : Rua Sepé Tiaraju, 1489, no Teresópolis

: Rua Sepé Tiaraju, 1489, no Teresópolis Telefone : (51) 98122-9904

: (51) 98122-9904 Instagram: @_vopaca

Conhece outros lugares que servem mocotó em Porto Alegre? Deixe as sugestões nos comentários.