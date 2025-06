Onde comer em Gravataí? Conheça a Casa do Escondidinho e seus pratos cheios de afeto

Tem lugar que não precisa de hora marcada: serve para começar o dia com um bom café da manhã, fazer uma pausa no meio da tarde ou reunir a galera para jantar.

Esse é o caso da Casa do Escondidinho, um restaurante super aconchegante no Centro de Gravataí, com cardápio extenso, comida com gosto de casa e atendimento caloroso — daquele tipo que te faz querer voltar.