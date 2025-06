Se tem uma gastronomia que me ganha fácil, é a do Oriente Médio. Talvez porque corre nas minhas veias: tenho descendência árabe e cresci entre pratos com za’atar, tabule, quibes e esfihas nas mesas de família.

Por isso, cada vez que surge um novo restaurante com essa proposta, já fico com a curiosidade acesa e a fome de descobrir o que tem de especial.

Foi assim que cheguei até O Levante, restaurante comandado pelo chef Vinicius Aguinsky — o mesmo por trás do já conhecido Tacos Tangamandápio — no Food Hall do Shopping Bourbon Country.

Leia Mais Prego: o novo restaurante italiano na Auxiliadora que une alta gastronomia e clima descontraído

A experiência já começou com uma recepção calorosa do próprio chef, que veio à nossa mesa explicar os pratos e contar um pouco da proposta do lugar: servir comida com alma, feita para compartilhar e para ser degustada do jeito que tu quiser.

Ali, nada de formalidades — o lance é chuchar, misturar sabores, usar as mãos e aproveitar a explosão de temperos típicos da região.

O que pedimos

Nossas escolhas. Milene Magnus / Agência RBS

Começamos com o Hummus de Cordeiro (R$ 46), servido com coalhada e cebola roxa. Cremoso, levemente picante e com a carne bem temperada, era daqueles que tu não quer parar de comer.

Hummus de Cordeiro. Helena Goulart / Agência RBS

Também pedimos o Falafel (R$ 42), sequinho por fora e macio por dentro, servido com um xarope de tâmaras que dava um toque adocicado surpreendente.

Falafel com xaropa de tâmaras e coalhada. Helena Goulart / Agência RBS

O Kibe Cru (R$ 64) chegou lindamente montado com coalhada, cebola crispy e picles — uma explosão de sabores e texturas que mostra o cuidado nos detalhes.

Kibe Cru com coalhada, cebola crispy e picles. Helena Goulart / Agência RBS

Fechamos as entradas com duas Esfihas (R$ 15 e R$26), uma de carne e outra de queijo, ambas com massa delicada e muito recheio.

Pra acompanhar tudo isso, uma Soda de Romã (R$ 15), doce na medida e super refrescante.

Soda de Romã. Milene Magnus / Agência RBS

Nossa avaliação

O Levante não tenta ser um restaurante tradicional. Ele é autoral, contemporâneo e cheio de personalidade, mas respeita a essência da cozinha de onde vem.

O resultado é um menu que convida a descobrir novos sabores mesmo quando eles soam familiares.

Se tu também é fã do tempero do Oriente Médio, anota esse nome. O Levante chegou pra ficar — e pra fazer tu voltar.

O Levante