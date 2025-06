É o que me faz desejar entrar na cozinha, dar um beijo na cabeça do chef e pedir, emocionada, que ele jure jamais fechar o restaurante (pelo menos até algum crítico da Michelin vir experimentar aquela maravilha e entender exatamente o que senti).

A proposta é um menu fusion que une Itália e Rio Grande do Sul . O motivo? O chef Alex Corrêa já rodou o mundo, com passagens por Estados Unidos, Austrália e Inglaterra.

Atmosfera acolhedora

Mesas do segundo andar do L´unico.

O ambiente é intimista , com iluminação suave, perfeito para um jantar a dois, daqueles para impressionar no primeiro encontro ou celebrar uma data especial.

Há, também, um jardim externo com algumas mesas. Infelizmente, no dia em que fui estava chovendo, mas fica a dica: se o tempo colaborar, vale sentar ali. Tenho certeza de que isso tornará a experiência ainda mais romântica.

Entrada italiana

Logo que me acomodei, o chef veio à mesa para apresentar o conceito do menu. E, claro, aproveitei para pedir recomendações.

Pratos principais

Doce para fechar

Dia dos Namorados especial

A experiência inclui couvert com focaccia de erva-mate, patê de fígado de galinha com cebola roxa caramelizada, guanciale e crocante de bergamota.

Para o prato principal, as opções são o risoto alla milanese com ossobuco de wagyu e espuma de açafrão ou o raviole de lagostim com mascarpone, acompanhado por texturas de batata com açafrão e lagosta.