Se tu és do time que não resiste a um bom smash burger — daqueles bem "lanhados", com carne fininha, dourada, queijo cheddar derretendo e pão macio — presta atenção nessa dica: o Lucho Burger acabou de abrir em Porto Alegre e já chegou conquistando geral com uma proposta simples, mas cheia de sabor.

A casa nasceu com a ideia de servir burgers com identidade, apostando em ingredientes de qualidade. Tudo isso sem firula, num ambiente descolado e focado no essencial: o lanche.

A gente foi conhecer a novidade, que fica numa galeria discreta na Rua Mostardeiro, no bairro Moinhos de Vento.

O espaço é compacto, com atendimento rápido, no estilo take away e delivery. Ideal pra pedir e comer ali mesmo ou levar pra casa.

O que pedimos

Claro que a gente provou de tudo um pouco. Começamos com o Clássico (R$ 42), que leva pão brioche, duplo smash e duplo cheddar — uma combinação que acerta em cheio na textura e no sabor.

Depois, veio o Oklahoma (R$ 48), uma versão que leva cebola fininha frita na chapa junto da carne e o molho Lucho, que tem aquele toque especial de casa.

Oklahoma. Helena Goulart / Agência RBS

Pra quem é vegetariano, o hambúrguer Veggie (R$ 48) com duplo plant-based surpreendeu na suculência e no sabor.

As batatinhas (R$ 13) são o acompanhamento ideal, mas o que brilhou mesmo os olhos (e o paladar) foi o Wagyu Croissant Smash.

Isso mesmo: uma junção dos mundos que já virou febre em São Paulo e agora chegou por aqui. O pão amanteigado e levemente crocante contrasta lindamente com a carne, o queijo e os molhos. Uma verdadeira bomba de sabor!

A real é que o Lucho Burger chegou chegando — e tem tudo pra virar parada obrigatória pra quem ama um bom burger. Seja pra sextar com estilo, pra aquele lanche de sábado ou até um comfort food no meio da semana.

Lucho Burger