A combinação de cultura, história e beleza natural, somada a uma gastronomia cada vez mais reconhecida e premiada em rankings nacionais e internacionais, torna o Rio de Janeiro um bom destino para aproveitar o Dia dos Namorados.

A cidade parece convidar os casais a viver momentos românticos, como um pôr do sol no Arpoador, passeio de mãos dadas pelo Jardim Botânico ou pela Lagoa Rodrigo de Freitas, ou um jantar à luz de velas, com vista para o mar ou para as montanhas — tendo o Cristo do Corcovado e o Pão de Açúcar como cerejas do bolo.

Muitos restaurantes estão preparando menus especiais para celebrar a data. Pensando nisso, elenquei cinco lugares com cardápios exclusivos. Mas, não esqueça de fazer a reserva antecipada.

Restaurantes no Rio de Janeiro para jantar a dois

Rooftop Emiliano

Neste ano, o Rooftop Emiliano, que fica no alto do Hotel Emiliano, em Copacabana, vai ter o “casamento perfeito”. Mensalmente, o espaço promove o Jantar da Lua Cheia, evento que está entre os mais românticos do Rio. Luz baixa, velas sobre as mesas, som ambiente, vista panorâmica da Praia de Copacabana e a lua cheíssima formam um rastro prateado sobre o mar. E a edição de junho ocorrerá, justamente, no Dia dos Namorados.

O menu exclusivo, elaborado pelo chef Camilo Vanazzi, inclui entrada de tartare de atum com aioli de missô e molho de ostras; pratos principais, como lagosta grelhada com texturas de ervilha e molho de caviar mujol ou o corte de wagyu com vegetais orgânicos tostados; e sobremesa de torta quente de peras com amaretto e chantilly de nata.

Vegetarianos também são atendidos. A experiência inicia com o couvert composto por biscoito de polvilho, focaccia de azeitona, mini baguete francesa, sourdough de espinafre e pão de açaí com cranberry e nozes, acompanhados por azeite de oliva extravirgem. Como entrada, o destaque é o ovo perfeito com quinoa real, aspargos e molho de espumante.

Entre os pratos principais, opções como abobrinha queimada na brasa com hummus de tomate assado e pistaches ou spaghetti de pupunha ao pesto de rúcula com crocante de mandioca. De sobremesa, uma torta quente de peras com amaretto e chantilly de nata.

Valor do menu: R$ 1.100 por pessoa. Inclui duas taças de champanhe e bebidas não alcoólicas.

Reservas: (21) 99245-8915.

Endereço: Av. Atlântica, 3.804, em Copacabana.

@restauranteemile

Páreo Restaurante

Imagine uma noite romântica, com aquele friozinho leve típico do inverno do Rio, tendo como vista o Cristo do Corcovado de um lado e as silhuetas dos morros Dois Irmãos, Pedra da Gávea e Sumaré, do outro, onde ficam as torres das antenas de Rádio e TV. É o que promete e entrega este restaurante, que fica dentro do Jockey Club Brasileiro, na Gávea.

A casa possui três ambientes. Os dois internos, que têm projeto assinado pela arquiteta Francis Furlani, oferecem um clima rústico, que pode ser visto nas mesas e cadeiras de madeira e luminárias em palha penduradas no teto. Já a varanda permite vislumbrar a paisagem.

Neste ano, o Páreo voltará com o conhecido fondue no Dia dos Namorados, em quatro deliciosas versões elaboradas pelo chef Marcones Deus. Os pratos, servidos com reserva antecipada, são Fondue de Filé Mignon (acompanha seis molhos especiais e batata rösti - R$ 239); Fondue de Queijo (servido com cesta de pães, aipim, cenoura, brócolis e couve-flor - R$ 249); Fondue de Salmão Crocante (acompanha seis molhos e batata rösti - R$ 249); Fondue de Chocolate (com morango, uva, banana, maçã, bolo de cenoura e suspiro de amêndoa - R$ 96).

Endereço: Jockey Club Brasileiro (Rua Mário Ribeiro, 410, no Leblon).

Reservas: (21) 99843-8813.

@restaurantepareo

Arp Bar

Em frente à Praia do Arpoador, o espaço é uma ótima opção para curtir um jantar a dois. A casa tem dois ambientes. O interno é um salão elegante. Mas a vedete mesmo é a área externa, onde mesas foram colocadas em pleno calçadão de pedras portuguesas. Praticamente pé na areia e com vista para o Morro Dois Irmãos e as Pedras do Arpoador.

A casa está sob comando do chef Lucas Lemos. Ele preparou um menu completo (e outro vegano) para o jantar de Dia dos Namorados, que inclui, por pessoa, uma taça de espumante e uma xícara de café ou chá.

A noite começa com couvert para compartilhar: pães (sourdough, grissini, broinha de milho, mini brioche), acompanhado de manteiga temperada cacio e pepe, carpaccio de atum com cítricos. De entrada, o casal pode escolher entre uma Burrata cremosa com maçãs caramelizadas no balsâmico, rúcula selvagem ou a Carne cruda com avelãs, grana padano e salsa trufada.

Para o prato principal, é possível escolher entre o Ravioli de camarão com pesto de pistache e camarão grelhado e o Magret de pato ao molho poivre com pomme à lyonnaise. Como sobremesa, um Entremet de chocolates com framboesa.

O menu vegano também inicia com o couvert para compartilhar: pães (sourdough e arepas), manteiga de castanha e carpaccio de abobrinha com cítricos. Como entrada individual, um Hummus de beterraba com cenouras glaceadas, mix de grãos e grão de bico crocante, azeite e pão pita da casa.

E o prato principal é um Ravioli de abóbora na manteiga de castanhas tostadas com amêndoas e sálvia crocante. Para fechar, um Entremet de chocolates e framboesa de sobremesa.

Endereço: R. Francisco Otaviano, 177, em Ipanema.

Valor do menu: R$ 350 (casal). Bebidas à parte.

Reservas: (21) 97156-6589.

@arp.bar

Bistrô da Casa

Aos pés do Outeiro da Glória, igreja construída em 1739 e patrimônio da arquitetura colonial e religiosa do Rio, está localizado este restaurante, que é puro charme. Fica dentro de um preservado casarão histórico construído no século 18, com mesas que se espalham pelo pátio da casa, à beira de uma piscina convidativa e uma vista privilegiada do Cristo do Corcovado.

É nesse ambiente, que parece ter parado no tempo, que o chef Christiano Ramalho, com passagem por prestigiados restaurantes, como o 66 Bistrô e CT Trattorie e a renomada Maison Troisgros (um dos mais antigos restaurantes três estrelas do mundo), recebe os casais para um jantar especial. Inclusive, com opção vegana.

De entrada, é possível escolher entre o croquete de costela (3 unidades), a Brusqueta de abobrinha marinada e queijo Cuesta Azul; a ⁠Salada de folhas, queijo de cabra e croutons; e a ⁠Espuma de batata, ovo pochê trufado e crisps de Parma.

Nos principais, as opções são o Bife chorizo Angus com batata frita e béarnaise, o ⁠Risoto de camarão com rúcula e azeite verde de ervas, o ⁠Nhoque de baroa com lascas de pato trufado e um ⁠Peixe do dia acompanhado de legumes na “brasa” e molho de vinho branco.

De sobremesa, o Bolo quentinho de limão siciliano com brigadeiro de matchá; um Mil folhas de mascarpone artesanal e frutas vermelhas; a ⁠Torta suflê de chocolate 60% com creme inglês; ou o ⁠Bolo de aipim com doce de leite do Bistrô.

O cardápio vegano tem como entrada o Croquete de cogumelos (3 unidades) e o ⁠Salpicão de grão de bico. No principal, o Nhoque de raízes, cogumelos e leite de castanha ou a ⁠Moqueca de banana da terra e pupunha (arroz e farofa de dendê). E para finalizar, o Sorbet de pitaya, com granola da Casa e o Brownie chocolate meio amargo e castanhas do Pará.

Endereço: Ladeira da Glória, 98, na Glória.

Valor do menu: R$195,00 por pessoa. Bebidas cobradas à parte.

Reservas: (21) 96585-5546.

@bistrodacasa

Masi

O cenário é de tirar o fôlego. O 30º andar do Hotel Nacional, edifício projetado por Oscar Niemeyer, de frente para a Praia de São Conrado, entre os Morros Dois Irmãos e a Pedra da Gávea. É lá de cima, com vista privilegiada, que o chef Nao Hara comanda o Masi, restaurante que une as culinárias japonesa e mediterrânea.

O interior apresenta sofisticação, fruto do projeto dos arquitetos Thiago Reis e José Neto. Pequenos arvoredos, com flores rosa claro, remetem às cerejeiras que florescem no início da primavera por todo o Japão.

A casa elaborou um menu exclusivo em três etapas para a data. De entrada, as opções são o Arancini com camarões e vegetais com parmesão; um Salmão em três tempos: tartare, brusqueta e maçaricado; a Trouxinha de forno recheada com ragu de mignon com burrata; e o Nhoque crocante com creme de cogumelos e azeite de trufas.

Nos principais, é possível escolher entre o Combinado do Chef (15 peças); o Filé rossini, arroz cremoso e batatas rústicas; a Lagosta grelhada com fettuccine de siciliano e aspargos; e a Moqueca asiática de nhoque de banana da terra e arroz de coco. E para a sobremesa, o Petit gateau de pistache com sorvete de chocolate; o Cheesecake de frutas vermelhas e sorvete de iogurte com amora; e a Torta fondue de nutella com morangos e sorvete de vanilla.