Restaurantes com menu especial para o Dia dos Namorados

Café da Catedral

Peppo Cucina

Taverne Le Chat Noir

Benjamin Osteria Moderna

Olivos 657

Com uma atmosfera descontraída e iluminação intimista, o tradicional bar oferecerá um menu fechado para o Dia dos Namorados, com opções de entradas, pratos principais e sobremesa.

Mandarinier

Libertino

Entradas do menu sazonal do Libertino.

Hashi

Sushi do omakase do Hashi.

No Dia dos Namorados, o restaurante terá um menu exclusivo com seis etapas, ao valor de R$ 390 por pessoa, cuidadosamente elaborado pelo chef Carlos Kristensen.

Mizu

L’unico

Moderno e sofisticado , o restaurante propõe uma experiência completa com menu especial (R$ 359 por pessoa). A sequência inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa, com opções que vão de raviole de lagostim a risoto alla milanese com ossobuco de wagyu.

Le Bistrot Gourmet

Restaurantes com clima romântico, mesmo sem menu especial

L'antica Pietra

Pizzaria clássica de Porto Alegre, oferece ambiente intimista, iluminação suave e sabores marcantes. Entre as opções, destaca-se a Pizza do Cheff, com charque de ovelha, queijo serrano e mini agrião, criada em parceria com o chef Carlos Kristensen.