Dia dos Namorados: dicas de vinhos para aproveitar a dois

Vinhos para beber no Dia dos Namorados. BRAD / Adobe.Stock.Com

Começa junho e começa a aparecer coração para tudo quanto é lado. Talvez esta data tenha surgido para que possamos evidenciar o amor e viver a paixão, visto que, na correria do dia a dia, muitas vezes, o romance não recebe o devido espaço.

Afinal, vivemos a rotina e esquecemos do jantar a dois. E tem coisa mais maravilhosa do que estar apaixonada? Queremos que o tempo pare durante o abraço da pessoa amada, contamos as horas para rever nosso amor, nos arrumamos e fazemos planos.

O mês que inicia o inverno é um período para vivermos o amor em todas as suas formas, nos emocionarmos e aproveitarmos com a pessoa amada, independente do tempo ou tipo de relacionamento.

Por isso, separamos rótulos para cada estilo de comemoração a dois: do jantar em casa ao piquenique no fim de semana, passando até por restaurantes. O importante é brindar a data e priorizar a conexão com quem escolhemos viver.

Vinhos para beber no Dia dos Namorados

Vinhos para beber em casa

Ao casal que gosta de cozinhar juntos, que troca carícias enquanto um corta a cebola e o outro abre a garrafa, a dica é começar os preparos com um vinho mais leve para ir acompanhando a conversa.

Se o prato for no estilo A Dama e o Vagabundo – massa longa com almôndegas –, um Pinot noir leve combina bem. Já se o casal prefere vinhos encorpados, a sugestão é um Malbec argentino, com taninos macios, que, inclusive, ajudam a equilibrar a acidez do molho de tomate.

Espumante para degustar no restaurante

Caso a comemoração aconteça em um restaurante, com menu em etapas, a dica para não errar é um bom espumante brasileiro – e o melhor: observar as borbulhas na taça enquanto brinda. Entre uma garfada e um carinho, um olhar admirado à amada e outro ao perlage fino e constante.

É uma noite que estamos dispostos a gastar mais, mas com parcimônia, aproveitando o momento sem pensar tanto no valor das coisas. Por isso, os espumantes brasileiros são uma boa pedida para a ocasião. São versáteis e têm bom preço nas cartas de vinho dos estabelecimentos.

Vinhos para acompanhar o delivery

Ao casal que não abre mão de delivery e gosta de um bom fast-food, pode – e deve – comemorar a data neste estilo. Pedindo o xis favorito e curtindo em casa, assistindo a um filme.

Na taças, um Merlot da serra gaúcha, de acidez salivante para equilibrar com o sabor da chapa. Outra variedade tinta para a ocasião é a Marselan, que teve ótima adaptação ao solo gaúcho e entrega vinhos bem fáceis no paladar.

Vinhos para brindar a dois

Se, por acaso, não for possível encontrar o seu amor, seja por compromisso no trabalho ou outro fator, brinde por chamada de vídeo. Mas não deixe de criar um momento com quem te apoia e torce por ti. Existe amor nos detalhes e é importante sempre lembrarmos disso.

E, claro, o brinde também vale para quem está solteiro. Até porque: antes só do que mal acompanhado. Celebre as possibilidades, como a abertura para um novo amor. Às vezes, está na porta, mas a gente não quer enxergar.

Brinde com aquela garrafa que está na adega, com aquele vinho que comprou porque achou o rótulo bonito. Brinde o amor, porque ele nos faz perceber o mundo diferente.