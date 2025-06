Enóloga sugere onde beber bons vinhos em Porto Alegre. BillionPhotos.com / stock.adobe.com

Ainda em soft opening, a Vineria Cembra conta com uma área reservada para apreciar momentos entre taças. O novo espaço do bairro Rio Branco é uma mistura de loja com local para degustação, mas com um diferencial: atende apenas mediante agendamento.

Desta forma, oferece atendimento exclusivo, entendendo o cliente e apresentando opções para cada ocasião.

A novidade da Capital também é importadora de vinhos, com curadoria de pequenos produtores de Mendoza. São rótulos únicos, superexclusivos, sendo que, alguns deles, disponíveis pela primeira vez no Brasil.

Um trabalho minucioso, de winehunter mesmo, de procurar preciosidades dentro da garrafa, de sair do comum. Sorte a nossa por fazerem este trabalho e de termos a oportunidade de degustar vinhos surpreendentes.

Prestar atenção na taça e observar a elegância, a complexidade e a delicadeza de cada rótulo selecionado é sempre bom.

Como se não bastasse tudo isso, os sócios-proprietários e sommeliers Emiliano Ortega e Pietro Cembranel promovem uma experiência entre taças.

Nas sextas-feiras, convidam enólogos, produtores e importadores para apresentar rótulos, sempre com vagas limitadas, a fim de garantir uma troca fluida e orgânica entre os participantes e os convidados.

Rótulos exclusivos da loja Vineria Cembra. Natália Frighetto / Especial

Doses de inspiração

No último encontro teve vinho direto da barrica ainda em estágio de maturação e elaboração do corte (assemblagem) no local.

Entusiasmou a bancada e foi uma maneira de viver, na prática, a parte mais legal da enologia na minha opinião: a criação, a mistura dos vinhos. Após a degustação, sempre abrem um dos rótulos de importação para apresentar.

Com as taças na mão, ninguém sente vontade de ir embora, afinal, o local que a Vineria e os anfitriões proporcionam é acolhedor e agradável. Ainda, uma tábua com frios, queijos e focaccia acompanham os rótulos.

De brinde, aquele toque exclusivo: um salame de Tucunduva e a focaccia preparada pela vizinha do espaço. Tem coisas que só a Vineria Cembra proporciona.

Muito além da taça

E as ideias não param por aí. Clube de vinhos, novas importações e experiências inéditas estão nos planos, segundo Pietro, que tem uma mente brilhante e estratégica.

Já Emiliano, que traz a alma castelhana ao negócio, fala dos rótulos e do propósito com um portunhol bem carregado e alegria nos olhos. É impossível sair de lá sem comprar uma garrafa depois de escutar a explicação sobre os vinhos.

O vinho reúne, liberta e faz amigo, ontem, hoje e sempre AUTOR DESCONHECIDO Frase estampada na parede da Vineria Cembra

Esta frase está na parede de tijolinhos da sala de degustação. Não se sabe a origem nem o autor. O que se sabe é que lá na Vineria Cembra eles dão vida ao provérbio. Além do vinho, eles acolhem.

A partir de agora, sei bem onde será o meu destino de cada sexta-feira. Já sabem: a chance de me verem por lá, vivendo a experiência entre taças, é grande.

Vineria Cembra

Endereço: Santa Cecília, 1.891, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Reservas: (51) 99258-2222.

@vineriacembra