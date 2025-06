Seguimos a dica da Tânia Carvalho que foi publicada em nosso Instagram e fomos em quatro viver uma experiência que, sem exagero, entrou direto para a nossa lista de lugares preferidos em Porto Alegre.

Era uma tarde ensolarada e perfeita para um almoço especial — e foi exatamente isso que a gente encontrou no Bottega del Mare.

A jornada já começa de forma diferenciada logo na entrada, dentro de um empório de frutos do mar na Rua Quintino Bocaiúva.

É o tipo de lugar que faz brilhar os olhos de quem gosta de cozinhar: peixes fresquíssimos, frutos do mar variados, azeites, massas, molhos — uma seleção daquelas que dá vontade de encher as sacolas e testar mil receitas em casa.

Produtos disponíveis no empório. Milene Magnus / Agência RBS

Mas o melhor mesmo estava reservado para os fundos do empório: um restaurante pequeno, intimista, com cozinha aberta e um charme acolhedor.

O fato de ser “escondido” torna tudo ainda mais especial — o ambiente é tranquilo, com mais privacidade e atenção aos detalhes, o que deixou nossa experiência ainda mais memorável.

As entradas

Começamos com duas entradas de respeito. O Calamari a la Plancha (R$ 84) trouxe lulas inteiras grelhadas na brasa com um leve toque de ervas, enquanto o Camarão Empanado da Casa (R$ 119), servido com geleia de pimenta e uma maionese super temperada, arrancou elogios unânimes da mesa.

As porções eram generosas, o sabor impecável e a apresentação belíssima.

Os principais

Nos principais, o padrão se manteve altíssimo. Provamos o Risoto al Limone (R$ 118), com camarões grelhados gigantes e um toque cítrico na medida; a Paella Marinera (R$ 338 serve duas pessoas), que foi uma das melhores que já comemos na vida — equilibrada, bem servida e cheia de frutos do mar; e o Spaghetti Nero di Seppia (R$ 118), feito com tinta de lula e sabor marcante, perfeito para quem curte pratos mais aromáticos e intensos.

As sobremesas

Para fechar, não podia faltar a sobremesa — e elas estavam à altura de tudo que veio antes. A Burnt Basque Cheesecake (R$ 35) ganhou nosso coração (o time aqui é fã assumido da torta basca) e a Delizia al Pistacchio e Cioccolato (R$ 41) também brilhou, super cremosa e com uma combinação de sabores irresistível.

Nossa opinião

A verdade é que o almoço no Bottega del Mare foi daqueles que marcam. Gastronomia de alto nível, ambiente acolhedor e serviço atencioso. Saímos todos encantados, já fazendo planos para voltar.

Se tu gosta de frutos do mar e valoriza uma experiência gastronômica completa, pode anotar esse nome. O Bottega é um achado que vale cada garfada.

Bottega Del Mare

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 996.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30min às 14h30min e das 19h às 22h. Sexta e sábado, das 11h30min às 15h30min e das 19h às 23h. Domingo, das 11h30min às 15h30min.