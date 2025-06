Contrafilé é um corte bovino nobre, com uma parte magra interna e uma capa de gordura externa. davidchukalexey / stock.adobe.com

O contrafilé é um dos cortes mais apreciados para churrasco. Com diversas opções de cortes, oferece sabor e maciez. Sem dúvida, um dos mais famosos e amados por quem curte um bom assado. É democrático, fácil de preparar e agrada todo mundo.

Inclusive, com a proximidade cultural das parrillas argentinas e uruguaias, o brasileiro passou a valorizar ainda mais o corte, aprendendo a apreciá-lo não só bem passado, como era mais comum antigamente, mas também malpassado ou ao ponto, preservando a suculência — o que é fundamental para o corte.

Localizado na parte lombar do boi, ali nas costas, bem em cima das costelas, é uma peça grande, que vai do final do acém até o começo da alcatra. Muitos nem imaginam, mas o contrafilé tem duas partes bem diferentes: a dianteira e a traseira.

Dicas e curiosidades sobre o contrafilé

Contrafilé do dianteiro

Mais próximo do acém e do pescoço, possui maior marmoreio (gordura entremeada) e gordura interna. É o famoso Bife Ancho, Entrecot e Prime rib.

Contrafilé do traseiro

Fica mais próximo da alcatra e do filé-mignon. Possui menos gordura entremeada, mas com uma capa de gordura mais uniforme e espessa. É onde fica o Bife de Chorizo, o T-Bone e o Porterhouse.

Principais cortes do contrafilé

Bife Ancho (ou Ribeye em inglês e Entrecot em francês): fica na parte dianteira do animal e possui gordura interna.

Bife de Chorizo: parte traseira do Contrafilé, com a gordura na parte externa. É muito popular no Uruguai e na Argentina.

T-Bone: cortado com osso, pega um pedaço do contrafilé e do filé-mignon, formando uma explosão de sabores.

Porterhouse: possui três tipos de corte em uma mesma peça, como alcatra, contrafilé e filé-mignon.

Prime rib: é o Entrecot com osso mais curto.

Tomahawk: é o entrecot com osso mais longo, parecendo um martelo.

Como temperar o contrafilé para o churrasco?

O corte já é bem saboroso por natureza, por isso, nada de exageros. O melhor é usar somente sal de parrilla entrefino. Quem quiser, pode caprichar no chimichurri. Mas lembre-se: a estrela é o corte.

Então, se está procurando um corte para o próximo churrasco, aposte no contrafilé sem medo. Mas lembre-se de cortar corretamente, respeitar o ponto e deixar a carne descansar por uns minutos antes de fatiar — vai por mim, faz toda a diferença.