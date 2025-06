O Dia Nacional do Vinho , celebrado sempre no primeiro domingo de junho, é uma oportunidade deliciosa para exaltar essa bebida que carrega tradição, história e identidade.

Aqui no Sul, temos uma relação íntima com o vinho: ele aquece nossas mesas, inspira encontros e é motivo de orgulho, especialmente pelas vinícolas e produtores, que fazem da nossa região um dos grandes polos vitivinícolas do país.