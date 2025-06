Quem costuma visitar Gramado e Canela sabe que as cidades têm muitas opções turísticas e gastronômicas. Afinal, a serra gaúcha, especialmente, durante o inverno, é um verdadeiro convite para curtir a boa mesa.

Entre cafés coloniais, taças de vinho e menus autorais que surpreendem o paladar, montamos um roteiro para explorar os sabores que fazem dessas duas cidades um destino obrigatório para os apaixonados por gastronomia.

Restaurantes em Gramado

Toro

Toro, em Gramado. Milene Magnus / Agência RBS

Cardápio inspirado no fogo, drinques clássicos e autorais, ambiente rústico e amplo e noites com shows de Jazz e Blues traduzem o restaurante.

Do entrecôte ao hambúrguer, os pratos passam pelas chamas da parrilla, garantindo aquele gostinho especial da brasa de qualidade.

Endereço: Av. das Hortênsias, 840, no bairro Centro, em Gramado.

@torogram

Vinolab

Vinolab, em Gramado. Milene Magnus / Agencia RBS

Com assinatura do Casa Hotéis, a enoteca oferece um cardápio com foco na cozinha de afeto e uma experiência rica em torno do vinho.

O cardápio inclui de entradas à sobremesas e dispõe de rótulos regionais. Perfeito para quem é apaixonado pela bebida.

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 3.151, no bairro Centro, em Gramado.

@vinolabgramado

Ocre

Ovo gratinado no forno a carvão, do restaurante Ocre, no Wood Hotel, em Gramado. Daiani Aguiar / Agência RBS

Sem dúvida, quem vai à serra gaúcha precisa incluir o restaurante na lista. Comandado pela chef Roberta Sudbrack, o Ocre oferece comida com alma. Os ingredientes valorizam o Rio Grande do Sul e os preparos entregam simplicidade e intenção.

Do café da manhã ao jantar, os pratos chegam à mesa cheios de aroma, sabor e propósito. Comece o dia com o ovo gratinado no forno a carvão — é incrível!

Endereço: No Wood Hotel (R. Mário Bertoluci, 48, no bairro Centro, em Gramado).

@ocregramado

Cinema Paradiso

Risoto di mare, com camarão e lula, citronete de abobrinha e crocante de nuts, do Cinema Paradiso, em Gramado. Helena Goulart / Agência RBS

Em soft opening, a novidade atrai atenção na Rua Coberta em Gramado pela decoração e pelo bar central de dois andares. A nova casa do Grupo JPLP oferece menu italiano com um toque cosmopolita.

Tem entrada, salada, risoto, sopas, carnes, massas frescas e sobremesas, além de drinques autorais e clássicos. Sugerimos o risoto di mare, com camarão e lula, citronete de abobrinha e crocante de nuts (R$ 138).

Endereço: Rua Madre Verônica, nº 50, lojas 3 e 4, no bairro Centro, em Gramado.

@cinemaparadisogramado

Restaurantes em Canela

Panni

Croissant de ganache de chocolate belga branco, da Panni, em Canela. Daiani Aguiar / Agência RBS

Daqueles lugares que te fazem querer voltar em breve, a padaria artesanal da Jéssica e do Juliano encanta pela decoração autêntica. Há três anos, a casa oferece brunch all day, com produtos fresquinhos, e almoço.

Não saia de lá sem provar o croissant. Experimentamos o de ganache de chocolate belga branco (R$ 24) e amamos.

Endereço: Av. José Luiz Correa Pinto, 299 - 4, no bairro São José, em Canela.

@pannicanela

Empório Canela

Empório Canela, em Canela. Amanda Xavier / Agencia RBS

Quem ama livros, discos e comida boa precisa conhecer. O bistrô serve um cardápio completo, com pratos para todas as refeições do dia: do café da manhã ao jantar. Além disso, conta com menu vegano especial.

O espaço autêntico e aconchegante é ótimo para aproveitar a Serra. Provamos e recomendamos o filé ao molho de vinho do porto com risoto de nozes, manjericão e parmesão.

Endereço: Rua Felisberto Soares, 258, no bairro Centro, em Canela.

@emporiocanela

Braziliano

Taça Victória, coberta por ganache de chocolate branco e recheada com sorvete de creme e Petit Gateau, do Braziliano, em Canela. Amanda Xavier / Agencia RBS

O café, bar e restaurante também é daqueles lugares para ir a qualquer hora do dia. Com pratos para todos os gostos, o carro-chefe da casa é a sobremesa em taça.

Ou seja, quem é do time que ama um docinho, pode ir sem medo de ser feliz. A nossa escolha foi a Taça Victória, coberta por ganache de chocolate branco e recheada com sorvete de creme e Petit Gateau.

Endereço: Rua Dona Carlinda, 664, no bairro Centro, em Canela.

@brazilianocanela

1835 Carne e Brasa

1835 Carne e Brasa, em Canela. Amanda Xavier / Agencia RBS

Inspirado na culinária ancestral gaúcha, o restaurante de cozinha contemporânea une a paixão pela carne, pelo fogo e pela mesa farta.

O menu comandado pela chef Carla Pernambuco eleva a experiência do churrasco e apresenta pratos clássicos em releituras criativas.

Endereço: No Kempinski Laje de Pedra (Av. do Parque, 777), em Canela.

@dezoito35