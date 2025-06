Aprenda a escolher vinho tinto estruturado Miguel Tamayo / stock.adobe.com

Começou o inverno! Ou seja, chegou aquele período em que os dias são mais curtos e a temperatura, geralmente, está abaixo de 10ºC aqui no Estado.

É a época em que o vinhedo hiberna e que não resta nenhuma folha nos galhos das árvores. É a época em que as paisagens ganham sobriedade e as cidades amanhecem e anoitecem com neblina.

Aliás, há momentos em que também sentimos vontade de hibernar. Vontade de ficar embaixo das cobertas e de passar o dia todo assim: assistindo um filme no conforto do sofá.

Mas, claro, curtir um friozinho também é bom. Eu adoro. Um dia de sol é perfeito para lagartear. A estação também é ideal para chegar em casa depois do trabalho e acender o fogão à lenha ou a lareira, e sentir aquele cheirinho de lenha e fumaça no ar, que é uma delícia.

Sou daquelas que gosta de aproveitar as coisas boas da vida. E o inverno proporciona muito isso. Uma delas é o vinho tinto. Cenas me vêm à mente: lareira, taça na mão, filme e coberta.

As temperaturas baixas abrem alas para tintos mais encorpados, com potencial alcoólico para auxiliar no aquecimento e maior extração de polifenóis para ativar a circulação. Tudo faz sentido.

O que é vinho encorpado?

Vinho encorpado é vinho estruturado, bebida com corpo. Isso significa composição de álcool, polifenóis, como taninos e antocianinas, glicerina, entre outros elementos de fermentação.

Outro processo da elaboração que influencia na estrutura do vinho é a passagem por madeira. O tempo do estágio nas barricas amplia os compostos fenólicos do vinho, aumentando o corpo.

Sim, a passagem por madeira, além de agregar aromas, sabores e arredondar os polifenóis, transfere os taninos da madeira para o vinho. Os chamamos de taninos elágicos.

Para exemplificar a estrutura do vinho, podemos considerar um leite desnatado e outro integral. O primeiro é mais fino e tem menos gordura e menos corpo. O segundo tem mais estrutura e é mais grosso, chegando a fazer barulho ao ser servido. Claro que a composição do leite e do vinho é diferente, mas a comparação é uma forma de tornar mais palpável o corpo da bebida.

Como escolher o vinho tinto perfeito

A variedade das uvas e o método de elaboração dos vinhos também influenciam, assim como o local de produção das vinhas. São muitas variáveis no mundo do vinho. Então, não existe regra.

Mas, para começarmos a escolher os estruturados, podemos nos direcionar pelo volume de álcool e pelo tempo de madeira. As safras de 2022 têm bons exemplos de vinhos estruturados brasileiros.

Vinhos bons para o inverno

Vale ressaltar que melhoramos o repertório por meio das degustações e de comparativos. Porém sem esquecer de equilibrar com água e de consumir com moderação. A seguir, confira seis rótulos que combinam com o inverno.