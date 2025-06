Cidade americana recebe a National Restaurant Association Show há mais de 100 anos Diogo Carvalho / Especial

Voltar da National Restaurant Association (NRA Show), a maior feira de foodservice do mundo, é como voltar de um futuro próximo. A cabeça vem fervendo de ideias, provocações e sinais de mudança que já estão acontecendo lá fora — e que podem (ou deveriam) impactar o jeito como a gente pensa, serve e vive a gastronomia aqui no Rio Grande do Sul.

Entre tantas conversas, mordidas, goles, experiências e palestras vividas por lá, selecionei cinco insights que me pareceram especialmente relevantes para o nosso cenário:

1. O cardápio do futuro é menor — mas mais estratégico

Em vez de apostar na variedade infinita, muitos negócios estão optando por cardápios mais enxutos, inteligentes e intencionais. A lógica é simples: menos escolhas para o cliente, mais clareza sobre o que a casa realmente faz bem. Aqui no Estado, isso pode significar a valorizção de ingredientes locais, a utilização de produtos com Indicação Geográfica e a aplicação dos dados de venda de forma mais ativa para construir menus mais eficientes.

2. A experiência virou o novo diferencial competitivo

Comer fora não é mais só sobre comida. É sobre sentir algo. Os lugares que se destacam são os que criam experiências sensoriais completas: som, luz, aroma, atendimento, ritmo. No contexto gaúcho, isso tem tudo a ver com nossa hospitalidade afetiva e com a força das memórias ao redor da mesa.

3. O gestor virou o novo chef

Uma mudança silenciosa (mas poderosa): os negócios gastronômicos bem-sucedidos lá fora estão sendo liderados por gestores com visão estratégica — mais até do que por chefs estrelados. Gestão, cultura interna, liderança e consistência se tornaram tão ou mais importantes que criatividade no prato.

4. Mixologia com terroir

Os bares estão virando vitrines da identidade local. A tendência global é criar drinks com ingredientes nativos, técnicas autorais e sotaque regional. Isso abre um mundo de possibilidades para a coquetelaria feita no sul do Brasil: butiá, cachaça artesanal, espumante da Serra, infusões com erva-mate — dá para contar histórias em cada gole.

5. Não tratamos mais clientes como consumidores — mas como convidados

Essa virada conceitual muda tudo. Receber alguém como “guest” (convidado) e não como “consumer” (consumidor) implica em repensar o atendimento, a comunicação e até o espaço físico. Em tempos de tanta automatização, a hospitalidade virou um diferencial humano e real.

Mais do que copiar tendências, a pergunta que fica é: como adaptamos tudo isso ao nosso jeito de ser? A resposta, acredito, está justamente aí: na coragem de olhar para fora — e retornar para o nosso dentro.

