Descubra 3 receitas com vinho para fazer em casa.

Quando o friozinho chega, tem coisa melhor do que ligar o fogão, colocar uma música boa e deixar o cheiro de vinho e especiarias tomar conta da casa?

Se você é do tipo que adora um bom prato de inverno , essa seleção é para você.

Tem risoto de filé com vinho tinto, uma panacota com calda de vinho e uma versão mais sofisticada com o risoto de Nebbiolo, que traz sabores profundos e ingredientes surpreendentes.