Dia 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer. Tomás Rangel / Divulgação

Sem dúvida, o hambúrguer é um dos lanches mais populares da gastronomia mundial — e tem até um dia para chamar de seu: 28 de maio.

Surgiu na cidade de Hamburgo, na Alemanha, mas se tornou um ícone da culinária dos Estados Unidos, graças à imigração alemã, cujos marinheiros tinham a tradição de preparar e consumir um sanduíche de carne moída, semelhante ao bife tártaro.

Com o passar do tempo, a receita foi aperfeiçoada para além da clássica carne entre duas fatias de pão. O blend — como as hamburguerias chamam a mistura da carne moída — pode ser feito com diversos tipos de carne: costela, picanha, fraldinha, entre outras.

Leia Mais 10 restaurantes tradicionais que todo mundo tem que conhecer no Rio de Janeiro

E ainda pode ganhar reforço de temperos variados, bacon e até ingredientes inusitados, como a alheira (sim, já teve quem usasse o famoso embutido português na mistura!).

Além da carne, outros ingredientes também conquistaram espaço e status nos últimos anos: alface, tomate, queijos de diversos tipos, molhos artesanais variados, cebola — principalmente a caramelizada — e cogumelos. E, claro, há também versões veganas. Vale apostar na criatividade, sempre buscando harmonia no sabor final.

Quem estiver pelo Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (28) poderá curtir a data saboreando o sanduíche em ótimas hamburguerias e restaurantes. O Destemperados selecionou seis lugares imperdíveis para aproveitar o dia com um belo hambúrguer nas mãos. Confira:

Três Gordos

A Três Gordos, marca de Ultra Smash Burgers criada pelo renomado chef Thomas Troisgros, celebra cinco anos este mês. E, para comemorar em grande estilo, lançou um burger exclusivo em homenagem a outra marca do chef, o T.T. Burger.

O Smash T.T. (R$ 44,90) leva 80g de blend angus em dois ultra smash burgers prensados na chapa, duas fatias de queijo meia cura derretido, tomate fresco e alface orgânica, com um toque de acidez dos picles de cebola roxa agridoce e o exclusivo molho T.T. — disponível até o fim do mês.

Smash T.T. Divulgação / Três Gordos

Endereço: Av. Olegário Maciel, 366.

Horário de funcionamento: todos os dias, 12h às 2h.

Endereço: Rua Nelson Mandela, 100 - Loja 125.

Horário de funcionamento: todos os dias, 12h às 2h.

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 1240.

Horário de funcionamento: todos os dias, 12h às 2h.

Endereço: Praça Varnhagen, 7 - loja C.

Horário de funcionamento: todos os dias, 12h às 1h.

Endereço: Av. das Américas, 8585, loja 105, Barra da Tijuca.

Horário de funcionamento: segunda e terça, de 12h à 00h; quarta e domingo, de 12 à 01h; quinta a sábado, de 12h às 02h.

Endereço: Rua Francisco Otaviano, 67.

Horário de funcionamento: todos os dias, 12h à 00h.

@tres.gordos

Bal.Clan

O sucesso dos hambúrgueres, petiscos e sanduíches do restaurante Clan BBQ foi tanto que os chefs Pepo Figueiredo e Newton Rique abriram uma nova casa dedicada a eles, dentro do Shopping Leblon, em fevereiro.

O carro-chefe é o Clanburger (R$ 54), com 180g de blend da casa, queijo cheddar inglês e molho da casa. Mas agora ele divide espaço com um smash: pão brioche, blend da casa (90g), queijo cheddar, relish de pepino, ketchup e mostarda — R$ 35 (simples) e R$ 50 (duplo). Tudo feito na grelha e na brasa!

Clanburger. Divulgação / Bal.Clan

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Piso L4.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h.

@bal.clan

Clássico Beach Club

Point de cariocas e turistas, o Clássico Beach Club oferece hambúrgueres especiais para a data em várias unidades: Leme, Lagoa, Postinho, Downwind, Recreio e Grumari.

Destaque para o Du Chef (R$ 65), com blend de carne, mozzarella, tomates grelhados e maionese trufada, servido com fritas rústicas. Outra pedida é o B.B (R$ 69), com blend de carne, queijo cheddar cremoso, maionese de pimenta defumada, fatias crocantes de bacon e cebola chips, também com batata rústica.

Os preços variam conforme a unidade: na Urca, o Du Chef sai a R$ 75 e o B.B a R$ 79; já em Ipanema, R$ 72 e R$ 76, respectivamente.

B.B. Divulgação / Clássico Beach Club

Endereço: Av. Lúcio Costa, 5200.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 21h.

Endereço: Av. Estado da Guanabara, 289 .

Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h.

Endereço: Av. Vieira Souto, em frente ao nº 690.

Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 8h30 às 21h. Sexta e sábado, das 8h30 às 22h.

Endereço: Av. Epitácio Pessoa (em frente ao nº 3.330) – Lagoa Rodrigo de Freitas.

Horário de funcionamento: quarta e quinta-feira, das 11h às 20h. Sexta-feira e sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 20h.

Endereço: QL1 e QL2, em frente à Av. Atlântica (Mureta do Leme).

Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 9h às 22h. Sexta-feira e sábado, das 9h às 0h.

Endereço: Av. do Pepê, posto 2.

Horário de funcionamento: todos os dias das 9h às 21h.

Endereço: Av. Lúcio Costa, 16.340.

Horário de funcionamento: todos os dias das 9h às 21h.

Endereço: Avenida Pasteur, 520, Morro do Pão de Açúcar.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 19h20.

@classicobeachclub

Low Fire Smokehouse

O primeiro american barbecue do Rio consolidou seu sucesso com carnes defumadas. Para o Dia do Hambúrguer, quem comprar o Combo do Burger ganha refrigerante — só no dia 28 de maio!

Destaques: Pulled Pork Burger (R$ 36,90) e o Burger 200g defumado (R$ 38,90), ambos acompanhados de fritas.

Burger suculento do Low Fire Smokehouse. Divulgação / Low Fire Smokehouse

Endereço: Rua da Alfândega, 7, Piso 1 – Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 17h.

@lowfiresmokehouse

Cantón

Para quem quer algo diferente, o restaurante Cantón, especializado em culinária Chifa (fusão da culinária chinesa com peruana), oferece o destaque: Chori Bao (R$ 42 – duas unidades).

É um bao (pãozinho chinês) ao vapor com hambúrguer de linguiça, temperos orientais, chimichurri oriental e maionese apimentada com picles. Ideal para quem gosta de sabores levemente picantes!

Chori Bao. Divulgação / Canton

Endereço: Rua Rodolfo Dantas, 26 – Loja B – Copacabana.

Horário de funcionamento: Domingo, das 12h às 22h. Segunda a quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Sexta, das 12h às 17h e das 18h às 0h. Sábado, das 12h às 18h e das 19h às 0h.

@canton.br

HOB

Uma das hamburguerias artesanais mais premiadas do Rio! A HOB ficou famosa com criações autorais como Costela BBQ e Provoleta, sempre feitas no Char Broiler, uma espécie de churrasqueira.

Para o Dia do Hambúrguer, a pedida é o Oklahoma Burger (R$ 52 com batata e bebida): dois smash burgers, american cheese, cebola branca na chapa e molho especial, tudo no pão brioche prime.

Oklahoma Burger. Divulgação / HOB

Endereço: Rua Paulo Barreto, 63 – Botafogo.

Endereço: Rua Mariz e Barros, 184 – Tijuca.

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 17h30 às 23h.

@hobhamburgueria