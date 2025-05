E foi assim, buscando um respiro no meio da correria, que conheci o Porto Farrô , um café charmoso e cheio de personalidade que fica ali na Avenida Venâncio Aires , no bairro Farroupilha, em Porto Alegre.

Mas vamos ao que realmente interessa: comida e café bom de verdade. Por lá, a filosofia é clara: "diga não ao extra torrado". Ou seja, o grão é tratado com respeito e cuidado para entregar uma experiência completa — e cheia de sabor — na xícara.

O cardápio é enxuto, mas cheio de boas surpresas. Comecei pelo Pão de Queijo (R$ 10) , que leva uma receita especial da casa e chega quentinho, com casquinha por fora e bem macio por dentro.

Pão de queijo com receita especial da casa.

Depois veio a Cheesecake Pôr do Sol (R$ 25) feita com ambrosia, que confesso que duvidei no começo, mas bastou uma colherada para entender: é amor à primeira mordida.