Logo que cheguei no Destemperados falei para todo mundo que precisávamos conhecer a nova unidade do Joe, no Boulevard Laçador. Para quem não sabe (ninguém sabe), vou bastante a Gravataí aos finais de semana e se tem uma combinação que amo é pedir um delivery, assistir a um filme com aquele plot twist e estar na companhia do Hugo Ricardo — meu gatinho de estimação.

Foi neste contexto que conheci a Joe, uma hamburgueria nascida na cidade da Região Metropolitana, que foi a minha pedida em um sábado qualquer e que, logo na primeira mordida, me conquistou.

Desvendando o cardápio

Sou um pouco chata com comida e, modéstia à parte, tenho um paladar refinado por ter feito faculdade de Gastronomia, então, não estou aqui indicando à toa, sou fã mesmo.

No cardápio, tu podes escolher entre o pão francês e o brioche. Sim, difícil. Quando estou em um mood mais light, vou no francês, mas ambos são deliciosos. Tem várias opções de sabores. Gosto do clássico: pão, carne, queijo, maionese e salada.

Aliás, só afirmo que um hambúrguer é bem-feito quando os itens principais são saborosos e de qualidade. Mas, voltando ao que interessa, a hamburgueria tem opções vegetarianas, entradinhas, drinques e sobremesas. Bem completo.

A entrada e os drinques

Como estávamos empolgados com a visita, já que fiz uma super propaganda, pedimos três drinques diferentes para experimentar: Moscow Mule de Maracujá (R$ 34), Caipirinha de Limão (R$ 30) e Aperol Spritz (R$ 32). Todos estavam bons, mas, se tu fores pedir algum, vai no Moscow que é o mais gostoso.

Para matar a fome de leão, pedimos a Batata Provolone Bacon (R$ 39), que era muito, mas muito, boa!

Segundo o João Pedro, dono do estabelecimento que nos atendeu superbem, a ideia dessa batata é fugir da obviedade do cheddar que, para ele, “já cansou um pouco” — e preciso concordar.

Batata Provolone Bacon. Daiani Aguiar / Agência RBS

Quero fazer um adendo aqui. Depois que acabaram as batatas, fui dar uma espiadinha na cozinha e preciso destacar o quão absurdamente limpa ela é. Tu deves estar pensando: “Tá, mas isso é o mínimo”.

Concordo, mas enquanto o pessoal da cozinha está no serviço é comum um pouco de desordem. Afinal, é no final do expediente que acontece a limpeza power. E lá não. Era tudo excepcionalmente limpo e brilhante.

As estrelas do Joe

Bom, vamos aos hambúrgueres. Fomos de Cheese-Bacon (R$ 42), Provoleta (R$ 53), Rancher (R$ 48) e Brie (R$ 48) na versão vegetariana, com aipim e queijo provolone. Volto a dizer que gosto do básico bem feito para os sabores ficarem bem acentuados, então, minha sugestão é pedir o Cheese-Bacon, mas a cada mordida meus colegas me olhavam com os olhos arregalados e falavam “agora eu entendi o teu ponto”. Confesso que amo a sensação de acertar na dica.

A sobremesa

Sabe aquele sabor final que faz sentir que agora sim já dá para parar de comer, porque a experiência foi finalizada com sucesso? Pois o Joy (R$ 44) provocou exatamente isso em nossa boca.

O João Pedro fez questão de nos enviar um cookie recheado de Nutella com sorvete de baunilha e calda de chocolate — e era tudo o que a gente precisava para deixar nossas lombrigas felizes.

O cookie era molhadinho, saboroso, crocante e gigantesco. A calda de chocolate contrastava com o doce da Nutella por ser mais amarga e dançava na boca. Fomos muito felizes naqueles minutos.

Posso sugerir um favor a ti mesmo? Aproveita a desculpa que o Dia Mundial do Hambúrguer está chegando e pede um delivery ou vai na unidade do Boulevard Laçador no Joe.

Joe Hamburgueria Artesanal