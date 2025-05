Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer , no dia 28 de maio, o Janela Bar — a maior rede de coquetelaria do Brasil — preparou uma ação especial para quem gosta de desafios (e de hambúrgueres, claro!).

A marca lançou o "Monster" , um hambúrguer exclusivo com seis smash burgers empilhados . Mas o mais interessante está na proposta: quem conseguir comer todo o lanche em até 2 minutos ganha como prêmio um drink da casa , que é conhecida pelos coquetéis autorais e criativos, com preços acessíveis.

A ação será válida apenas no dia 28 de maio em praticamente todas as unidades da rede, com exceção das lojas localizadas no Brooklyn (SP) e em Guaíba (RS). O hambúrguer é pago normalmente, e a recompensa vai para quem topar — e conseguir — encarar o desafio.