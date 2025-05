Produções para maratonar. Félix Zucco / Agencia RBS

Em 2025, celebramos os 150 anos da chegada dos italianos ao Rio Grande do Sul – uma herança que moldou nossa cultura, nossas tradições e, claro, nossa gastronomia.

Para marcar a data, reunimos filmes e séries que passeiam por essa conexão afetiva com a Itália, seus sabores e suas histórias cheias de memória e emoção. Aproveite!

Chef´s Table

Chef italiano Massimo Boturra. Reprodução / Netflix

Logo no primeiro episódio da série documental, o renomado chef italiano Massimo Bottura apresenta sua visão provocadora sobre a tradição.

Leia Mais 16 filmes que todo apaixonado por gastronomia tem que assistir

Em Tortellini walking into broth, ele transforma o clássico tortellini – parente direto do nosso querido agnolini – em um prato com apenas seis unidades alinhadas, como se caminhassem para o caldo.

Uma proposta ousada, que questiona os excessos e convida à contemplação de cada ingrediente. Um episódio memorável que toca fundo quem cresceu em famílias em que a massa era (e ainda é) um verdadeiro ritual de afeto. Disponível na Netflix.

O Quatrilho

Disponível no Globoplay. Divulgação / Tv Brasil

Ambientado na colônia italiana do interior gaúcho no início do século 20, o filme retrata costumes, tradições e conflitos de dois casais que vivem sob o mesmo teto.

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996, o longa dirigido por Fábio Barreto traz romance, traição e os sabores da cultura italiana que ajudou a moldar a identidade do Rio Grande do Sul. Disponível no Globoplay.

Stanley Tucci: Searching for Italy

Série documental premiada. Reprodução / Prime Video

Com um olhar apaixonado e sensível, o ator Stanley Tucci percorre diferentes regiões da Itália em busca dos sabores que moldaram a cultura do país.

Em Searching for Italy, série documental premiada da CNN, ele explora ingredientes locais, receitas tradicionais e histórias que revelam o papel da gastronomia na identidade italiana.

Um prato cheio para quem ama viajar com os sentidos. Disponível no Prime Video.

Mangiare Come una Volta

A série pode ser assistida no YouTube. Reprodução / Instituto Federal

A culinária como herança viva. Essa é a proposta da série documental, que resgata receitas, memórias e afetos da imigração italiana no interior do Rio Grande do Sul.

Produzida pelo Instituto Federal Farroupilha em parceria com a UFSM, a série percorre diferentes comunidades da 4ª Colônia, dando voz a nonas e netas que mantêm viva a tradição em pratos como fortaia, bigoli e cuca. Os episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube.

Dinner Club (Jantar Italiano)

Série com Carlo Cracco disponível no Prime Video. Reprodução / Prime Video

Comida, viagem e boas histórias à mesa. Em Jantar Italiano, o renomado chef Carlo Cracco percorre seis regiões da Itália ao lado de atores famosos em busca dos sabores mais autênticos do país.

A cada episódio, ele retorna da viagem com a missão de ensinar o convidado a preparar um jantar especial que traduz a experiência vivida.

Uma série leve, saborosa e repleta de memórias afetivas – tudo o que se espera da gastronomia italiana. Disponível no Prime Video.

L’Amica Geniale

Obra está disponível no Max. Eduardo Castaldo/HBO / Divulgação

Nem só de massas, vinhos e mesas fartas vive o encanto italiano. A série L’Amica Geniale (A Amiga Genial), adaptação primorosa dos romances de Elena Ferrante é um mergulho na alma de Nápoles — e, por que não, um reflexo da intensidade das relações humanas que também fazem parte da herança italiana no Brasil.

A trama acompanha a vida de duas amigas ao longo de décadas, explorando temas como amizade, ambição, desigualdade e a transformação de uma Itália marcada por mudanças sociais profundas. Disponível no Max.

Comer, Rezar e Amar

Filme com Julia Roberts disponível no Prime Video. Reprodução / Prime Video

Poucos filmes traduzem tão bem a ideia de que comer é também uma forma de se reconectar consigo quanto Comer, Rezar, Amar.

Na primeira parada da jornada de Liz Gilbert pela busca de prazer, espiritualidade e equilíbrio, a Itália surge como um personagem à parte – viva, generosa e cheia de sabor.

Pelas ruas de Roma e Nápoles, Liz redescobre o prazer de uma boa refeição sem culpa, o valor do ócio criativo e o conforto de um prato simples bem preparado. Disponível no Prime Video.

Leonardo

Disponível no Prime Video. Reprodução / Prime Video

Mais do que um gênio da pintura, Leonardo da Vinci foi um símbolo da criatividade italiana que atravessa séculos.

Na série Leonardo, a história do artista ganha contornos de mistério, emoção e humanidade. Gravada parcialmente na Itália e ambientada em cidades como Milão e Florença, a produção apresenta os desafios e triunfos de um dos maiores nomes do Renascimento. Disponível no Prime Video.