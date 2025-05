A gente ama datas gastronômicas por aqui e com o café não é diferente. Do pretinho básico diário, que dá aquele gás pela manhã, aos grãos especiais, a bebida é queridinha dos brasileiros.

Leia Mais Aprenda duas receitas de chocolate quente e café cremosos para aquecer

E como bons fãs, não poderíamos deixar de homenagear o Dia Nacional do Café, celebrado hoje. Pensando nisso, selecionamos lugares imperdíveis em Porto Alegre para quem deseja comemorar com uma boa xícara!

Lista de cafés para visitar em Porto Alegre

Casa Charlie

Casa Charlie oferece cardápio completo. Daiani Aguiar / Agência RBS

Um casarão histórico e belíssimo no Moinhos dá vida à doceria. Agora, além dos clássicos brownies, a casa oferece uma mesa de café da manhã de emocionar. E quem gosta de Charlie Brown, as tirinhas, vai amar ainda mais.

Endereço: Rua Barão de Santo Ângelo, 212, no bairro Moinhos de Vento.

@charliecandies



Start & Brothers

Startt & Brothers dispõe de menu extenso. Anahís Vargas / Agencia RBS

O cardápio é bem extenso e conta com várias opções de pratos, lanches, salgados e doces para acompanhar o café. Nossa recomendação é o Mocaccino, com camadas de creme de avelã, leite vaporizado, café, crema do leite e raspas de chocolate.

Endereço: Rua Eudoro Berlink, 520, no bairro Auxiliadora.

@starttebrothers



Café Cultura

Café Cultura. Anahís Vargas / Agência RBS

Da produção de grãos à torrefação, a cafeteria exsiste desde 2004. Há várias opções de lanches para acompanhar. Adoramos o Cappuccino Avelã, com uma dose de espresso, leite vaporizado, xarope de avelã e raspas de chocolate.

Endereço: Alameda Bom Fim (Rua Fernandes Vieira, 518, Loja 03, no bairro Bom Fim.

Endereço: Shopping Moinhos de Vento (Rua Olavo Barreto Viana, 36, no bairro Moinhos Vento).

Endereço: Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Jardim Europa).

Endereço: No Pátio 24 (Rua 24 de Outubro, 1.454, loja 5), no bairro Auxiliadora.

@cafecultura



William & Sons Coffee Company

William & Sons Coffee. Divulgação / William & Sons Coffee Company

Quem é fã de um bom café e aprecia a arte da torrefação precisa conhecer este lugar aqui. Com grãos especiais e métodos variados de extração, a casa trabalha com torrefação própria.

Endereço: Rua Pedro Ivo, 492, no bairro Mont’Serrat.

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 214, no bairro Moinhos de Vento.

@williamsonscoffee



Origem Coffee Co.

Origem Coffee Co. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cafeteria trabalha com cafés especiais e processos artesanais. A equipe é especialista no assunto e explica os modos de preparo de cada bebida. Entre os métodos de extração, indicamos o Sifão, que resulta em uma bebida saborosa e intensa.

Endereço: No Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Jardim Europa.

@origemcoffeeco



Café República

Café República. Amanda Xavier / Agencia RBS

Lugar ideal para apreciar um bom café enquanto trabalha e lê um livro ou apenas. Há mesas com tomadas e um espaço aconchegante para relaxar. Valorizando diferentes métodos de extração, a casa tem ambiente amplo e delícias doces e salgadas para elevar a experiência.

Endereço: Rua da República, 358, no bairro Cidade Baixa.

@caferepublica



Café do Mercado

Café do Mercado. Amanda Xavier / Agencia RBS

Um dos cafés mais tradicionais de Porto Alegre está no Mercado Público. A marca oferece cafés especiais de qualidade. Uma boa pedida é o filtrado da semana. O menu também conta com quitutes para acompanhar a bebida, como brownie e pão de queijo.

Endereço: No Mercado Público de Porto Alegre, no Centro Histórico.

@cafedomercado



Farrô

Farrô. Helena Goulart / Agência RBS

Próximo à Redenção, o café todo colorido celebra a arte urbana e oferece um bom preparo de café. Há mesinhas na rua e ambientes internos decorados com obras de artistas locais. No cardápio, há versões geladas da bebida. Para acompanhar, sanduíches e releituras de doces clássicos.

Endereço: Av. Venâncio Aires, 1.031, no bairro Farroupilha.

@cafeportofarro



Agridoce Café

Agridoce Café. Juliana Palma / Banco de Dados

Lugar encantador, que expressa sofisticação na decoração e nas louças, e tem ótimas opções de cafés e de sobremesas. Sabe aquele combo perfeito de espresso com um docinho? É aqui que se encontra.

Endereço: Rua Sarmento Leite, 1.024, no bairro Cidade Baixa.

@agridocecafe



Baden Café

Baden Café. Sara Bodowsky / Rádio Gaúcha

Aos apaixonados por café, aqui está uma deliciosa dica. O cardápio tem diversas opções, com diferentes estilos de passados e espressos. A torrefação é feita na casa. Aposte nos grãos, como o catuaí vermelho. Para acompanhar, a cheesecake de frutas vermelhas é infalível.

Endereço: Av. Jerônimo de Ornelas, 431, no bairro Santana.

Endereço: Rua Azevedo Sodré, 74, no bairro Passo d'Areia.

@badentorrefacao



Macun Livraria

Macun Livraria. Anahís Vargas / Agência RBS

Tomar um bom café enquanto se lê um livro é o combo perfeito, né? E, aqui, a proposta é essa. Com ambiente cult e menu cheio de delícias, o lugar é um convite para apreciar a vida.

Endereço: Rua Octávio Corrêa, 67, no bairro Cidade Baixa.

@macunlivraria

*Colaborou: Marina Carvalho.

Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das melhores dicas gastronômicas da região.