Não é Natal, nem teu aniversário — e, pra ser sincera, nem sei quando é. Mas o presente eu tenho: deixa eu te apresentar o Angelini, um cantinho especial que descobri no Food Hall do Bourbon Country e que já ganhou lugar cativo no meu coração (e no meu estômago também).

Juro que pensei duas vezes antes de contar, porque dá aquela vontade de guardar o segredo só para mim. Mas não seria justo.

O Angelini é pequeno no tamanho, mas entrega um sabor gigante, daquelas experiências que te transportam direto para uma mesa na Itália.

Quem comanda tudo por lá é o Emmanoel, que tem a tradição italiana na veia e faz questão de colocar isso em cada detalhe — dos pratos à decoração charmosa do espaço. Tudo tem alma, tem história, tem afeto.

O cardápio é curto, mas certeiro. Dá para ver que cada receita foi pensada com carinho, com ingredientes de qualidade e execução impecável. Pedi tudo pelo totem, super prático, e em poucos minutos chegou a minha felicidade em forma de comida.

Comecei com o arancini com molho de pimenta calabresa — crocante por fora, com o arroz bem temperado e queijo derretendo por dentro. Uma entrada que já ganhou o meu respeito.

Arancini com molho de pimenta calabresa. Patrick Santos / Agência RBS

Depois, veio o nhoque com frango na cerveja, leve, bem molhadinho, com um sabor surpreendente.

Nhoque com frango na cerveja. Patrick Santos / Agência RBS

Mas o auge mesmo foi o tortei com molho de nata e nozes. Sério. Eu fiquei parada olhando para o prato depois da primeira garfada, só para assimilar o que estava acontecendo. É daquelas refeições que a gente quer guardar na memória e repetir mil vezes.

Se tu ama massas feitas com verdade, já te digo: corre lá. Vai com tempo, com fome e com o coração aberto, porque o Angelini é daqueles lugares que fazem a gente se sentir acolhida de verdade.

ANGELINI

Endereço: Food Hall do Bourbon Country.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h30. Domingo, das 12h às 16h.

@angelini.poa