Gastronomia da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Eduardo Benini / Divulgação

Se tem algo que herdamos com muito orgulho das nossas nonas e dos nossos nonos foi o amor pela boa mesa — e nada representa melhor essa herança do que a culinária italiana feita com alma e tradição.

Para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, preparamos uma seleção especial com lugares na serra gaúcha, onde a cultura e os sabores das origens seguem vivos em cada receita, molho e massa artesanal.

São cantinas, pizzarias e trattorias que mantêm viva a história com excelência e carinho.

Já salva essa lista, marca quem vai contigo e te programa para aproveitar essa verdadeira viagem gastronômica sem sair do estado.

Famiglia Gelain

Uma das casas mais tradicionais de Caxias do Sul, oferece clássicos da culinária italiana como tortéi e polenta frita, mas o destaque fica para o filé à milanesa: crocante, suculento e imperdível. Para fechar, o queridinho sagu com creme. O ambiente é aconchegante e perfeito para reunir a família.

Rodízio do restaurante Famiglia Gelain. Silvana Fellini / Especial

Endereço: Rua Rodrigues Alves, 2.638, Caxias do Sul.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 13h30 e das 18h30 às 21h30. Sábado, das 11h às 14h.

@famigliagelain

Mamma Gema

Os pratos da casa são um verdadeiro afago, preparados com ingredientes nobres e servidos nos pontos perfeitos.

O capeletone recheado com pato e molho de manteiga de sálvia é simplesmente sensacional. O restaurante oferece menu à la carte e sequência, ótima para quem quer provar um pouco de tudo.

Capeletone recheado com pato e molho de manteiga de sálvia. Silvana Fellini / Especial

Endereço: RS 444, KM 18,9, Vale dos Vinhedos.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h30 às 15h30.

@mammagema

Andrea

Sinônimo de tradição em Caxias do Sul, é conhecido como "restaurante do Nivaldo". A casa é famosa pela codorna e tripada, além de filés inesquecíveis. Não deixe de provar a polenta mole com queijo escondido e o tortéi da casa.

Mesa farta no restaurante do Nivaldo. Amanda Xavier / Agencia RBS



Endereço: Rua Marcos Moreschi, 85, Caxias do Sul.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 17h às 22h. Sábado, das 9h às 14h.

@andrea_restaurante

Casa Di Paolo

Clássico absoluto para quem quer saborear um galeto de qualidade com todos os acompanhamentos tradicionais: massas caseiras, queijinho à dore e a famosa sopa de capeletti. O espaguete com molho de tomate seco também merece destaque.

Galeto e massa caseira da Di Paolo. Anahís Vargas / Agencia RBS

Endereço: Rodovia BR-470 / Km 221,6, Garibaldi.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h30.

@dipaolobrasil

Família Brunetta

Desde 1959, serve a tradicional "tripada de Caravaggio" no interior de Farroupilha. O salão simples e acolhedor abriga mesas para quem quer saborear pratos típicos da região, com destaque para a saborosa tripada, de comer rezando.

Sopa de capeletti da Família Brunetta. Reprodução / Família Brunetta

Endereço: Rodovia dos Romeiros, 6, Farroupilha.

Horário de funcionamento: sábado, das 11h às 14h e das 19h às 21h30. Domingo, das 11h às 14h.

@restaurantefamiliabrunetta

Bodega Pizza Entre Vinhos

Em Bento Gonçalves, o restaurante reúne pizza e vinho em um espaço acolhedor, ideal para encontros ou momentos a dois. A adega é um show à parte, com rótulos regionais, nacionais e importados. Nossa pedida? A pizza de costelão desfiado com burrata.

Pizza de costelão desfiado com burrata. Anahís Vargas / Agência RBS

Endereço: Rua Herny Hugo Dreher, 481, Bento Gonçalves.

Horário de funcionamento: domingo a quinta, das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 18h às 23h.

@bodegapizzaentrevinhos

Otto e Mezzo

A pizzaria, localizada em um charmoso porão, figura entre as 50 melhores da América Latina segundo o 50 Top Pizza Latin America. O estilo é napolitano, com um cardápio autoral e enxuto. Não perca a Òpera: muçarela de búfala, gorgonzola, nozes, carambola e pera.

Pizza napolitana da Otto e Mezzo. Fernando Audibert / Divulgação

Endereço: Rua Brasília, 329, Bento Gonçalves.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 18h às 22h.

@ottoemezzopizzaverace

Francesco Trattoria

Em um casarão de 1938, bem em frente à Igreja Matriz de Monte Belo do Sul, essa cantina transporta diretamente para a Itália. O cardápio tem massas, risotos, carnes, pizzas e a tradicional piadina, pão de massa fininha e recheios variados.

Risoto e carne do Otto e Mezzo. Anahís Vargas / Agencia RBS

Endereço: Rua Antônio Manzoni, 478, Monte Belo do Sul.

Horário de funcionamento: terça, das 11h30 às 17h. Quarta a sexta, das 11h30 às 16h e das 19h às 22h. Sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 17h.

@francesco.trattoria

Galeteria Alvorada

Clássico absoluto em Caxias do Sul para reunir a família ao redor de pratos típicos: radicci com bacon, sopa de agnolini, salada de maionese e, claro, o galeto com tempero especial. Não resista à polentinha frita recheada com queijo — é imperdível!

Rodízio da Galeteria Alvorada em Caxias do Sul. Anahís Vargas / Agencia RBS

Endereço: Rua Os 18 do Forte, 200, Caxias do Sul.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Domingo, das 11h às 14h.

@galeteriaalvorada