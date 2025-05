Foi na panela de ferro, no fogão a lenha, no improviso das colônias que o Brasil foi ganhando sotaque italiano.

E a cozinha, claro, foi o primeiro idioma a se misturar: o pão feito com milho, a polenta de domingo, o vinho da parreira no quintal, o frango com radicci da nona, o galeto al primo canto, o queijo colonial, a salada de batata com maionese que sempre tem um toque especial de alguém da família.