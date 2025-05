Criações do chef Mark Bandeira.

Se tem uma coisa que a gente ama é encontrar um motivo para se reunir em volta da mesa. E o Dia Internacional do Hambúrguer , comemorado em 28 de maio, é um deles.

A história do hambúrguer é cheia de passaportes carimbados. Dizem que tudo começou com os guerreiros mongóis, que moíam carne para facilitar o consumo durante as batalhas.