Dia 28 de maio é data oficial para celebrar um dos sanduíches mais amados do mundo: o hambúrguer.

Seja com carne assada na brasa, opções vegetarianas, combinações clássicas ou versões autorais, Porto Alegre oferece alternativas para todos os gostos — e bolsos.

Para quem quer aproveitar o Dia Mundial do Hambúrguer com muito sabor, reunimos sete lugares imperdíveis na cidade: de hamburguerias com pegada artesanal até bares descontraídos onde o burger é a estrela do cardápio.

Prepare o apetite e confira as nossas sugestões!

Five Points Burguer

X-Burger, Jenny e Salad Veggie. Five Points Burguer / Divulgação

Aqui é o lugar perfeito para quem busca lanches superecheados e com bastante queijo.

Quase todo o cardápio é preparado na cozinha da hamburgueria. A carne é moída diariamente e assada na grelha, o bacon é artesanal e os molhos são preparados lá também.

Endereço: Av. Nilo Peçanha, 3.228 - loja 3.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Domingos e feriados, das 11h30 às 22h.

@fivepointsburguer

Osso Parrilla Bar

The melt. Paola Norberto / Especial

A brasa é o coração da cozinha e os drinques são a alma da casa. Aqui, cada detalhe é pensado para entregar uma experiência completa: carnes de qualidade, petiscos defumados e hambúrgueres suculentos.

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 1.374.

Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h às 22h30. Sábado, das 11h30 às 23h30. Domingo, das 11h30 às 22h30.

Endereço: Rua Dr. Barcelos, 209.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 11h30 às 23h.

Endereço: R. Gen. Lima e Silva, 948.

Horário de funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 00h.

@ossoparrillabar

Voro Burguer

Divulgação / Voro Burger

Hamburgueria vegana e vegetariana com um sabor inexplicável. A maionese deles é super saborosa, a batata é crocante e até quem come carne fica apaixonado quando experimenta. Eles atendem somente no delivery.

@voro.beanburger

Réu Yeah

Rafael Renck / Divulgação

Burger suculento, bem servido e cheio de sabor. A pegada é mais americana, servidos no alumínio para manter a temperatura. Além disso, vale pedir a batata frita como acompanhamento. Sucesso garantido.

Endereço: Rua Coronel Fernando Machado,1168.

Horários de funcionamento: terça a domingo, das 18h às 23h30.

@reuyeah

Real fucking burger

Hambúrguer Gorgonzola do Real Fucking Burger. Anahís Vargas / Agência RBS

O verdadeiro hambúrguer para comer com as mãos e se deliciar. No cardápio, são cinco opções de burgers clássicos, com variações que levam salada, bacon ou veggie. E o melhor: os preços são ótimos!

Além disso, eles também têm os sliders, que são minihambúrgueres, e combos com refrigerante e uma generosa porção de batatinha frita de verdade.

Endereço: Av. Polônia, 369.

Horários de funcionamento: terça a sábado, das 18h às 23h.

@realfuckingburger

Janela Bar

Burger Dentro&Fora do Janela Bar da Cidade Baixa. Marina Carvalho / Agência RBS

Burgers com preço justíssimo e com inspirações nos clássicos americanos. Nós recomendamos o Dentroefora, que leva brioche, duplo smash na mostarda, queijo cheddar, cebola grelhada, alface, tomate e molho especial.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 281.

Horário de funcionamento: segunda a terça, das 17h às 23h. Quarta, das 17h às 00h. Quinta, das 17 às 00h30. Sexta e sábado, das 17h às 1h15. Domingo, das 16h às 23h.

@janelabar.cidadebaixa

20BARRA9

Burger da Casa. Amanda Xavier / Agencia RBS

O restaurante gaúcho que valoriza um bom assado em volta do fogo também aposta nos burgers.

O Burger da Casa é o nosso favorito no menu, com blend de carnes exclusivo de 180g, preparado na brasa, molho da casa, rúcula, tomate gaúcho, cebola roxa e o queijo, você pode escolher entre colonial ou cheddar.

Endereço: Av. Mauá, 1.050.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 22h.

Endereço: Av. Padre Cacique, 2893.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 22h.

Endereço: Av. João Wallig, 1.800.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 22h.

@20barra9

TT Burger

Carro-chefe da casa, o TT Burger. Alex Woloch / Divulgação

Nascida no Rio de Janeiro, a hamburgueria vem conquistando o coração do povo gaúcho.

Recomendamos o carro-chefe que é o sanduíche que dá o nome da casa. Para adoçar a vida, também sugerimos o milk-shake, que é um escândalo.

Endereço: Rua 24 de Outubro, 1454.

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h45 às 23h.

@t.t.burgerpoa

JOE HAMBURGUERIA

Provoleta e Cheese-Bacon. Helena Goulart / Agência RBS

Hamburgueria queridinha de Gravataí, com drinques, sobremesas e uma cozinha que dá gosto de ver. No cardápio, tu podes escolher entre o pão francês e o brioche. Nossa sugestão é pedir o Cheese-Bacon, básico bem feito.

Endereço: Av. dos Estados, 111.

Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 23h.

@joe.hamburgueria

MARK HAMBURGUERIA

Hambúrguer Times Square. Helena Goulart / Agência RBS

O cardápio, assinado pelo proprietário da marca, Mark Bandeira, contempla diversas opções de lanches, além de versões vegetarianas e veganas.

A produção caseira dos produtos inclui o próprio blend (mistura de carnes e gorduras que resultarão no hambúrguer), que é uma receita desenvolvida em parceria com Marcelo Bolinha, um dos principais açougueiros do Rio Grande do Sul.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 383.

Horário de funcionamento: segunda, das 18h às 23h. Terça a domingo, das 11h45 às 23h.

Endereço: Rua Felipe Camarão, 383.

Horário de funcionamento: segunda, das 18h às 23h. Terça a domingo, das 11h45 às 23h.

Endereço: Av. Wenceslau Escobar, 1823.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h às 23h. Sexta a domingo, das 1hh45 às 23h.

Endereço: Av. Mariland, 908.

Horário de funcionamento: segunda, das 18h às 23h. Terça a domingo, das 11h45 às 23h.

@markhamburgueria

CAPIM BURGER

Brie, hambúrguer do Capim. Anahís Vargas / Agencia RBS

Hamburgueria nascida em Canoas que nos conquistou pela qualidade dos sanduíches, mas também pelo jeitinho particular de se comunicar nas redes sociais. O mascote da casa é uma capivara bem desaforada e com um humor ácido.

Quando for, peça o Brie, com brioche, maionese, rúcula, blend bovino, queijo brie, bacon, geleia de pimenta e picles artesanal.

Endereço: Rua Liberdade, 108.

Horário de funcionamento: terça a Domingo, das 18h às 23h30.

@poacapim