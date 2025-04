Ocre prepara menu especial para Páscoa

Embora receba turistas o ano todo, Gramado se transforma na Páscoa. E neste ano, a data agrega ainda mais valor com a chegada do Ocre Restaurante e Bar de Charcutaria, do Wood Hotel. À frente da cozinha, a chef Roberta Sudbrack, criou um roteiro gastronômico de quatro passos, que resgata a essência do feriado e destaca ingredientes gaúchos.