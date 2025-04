A expressão “tudo acaba em pizza” pode ter ganhado um novo significado e bem saboroso. O Brasil tem 25 pizzarias entre as melhores da América Latina em 2025, seguido pelo Chile, com seis, e a Argentina, com cinco. As cidades mais representadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, cada uma com seis pizzarias, seguidas por Buenos Aires, com três. Foi o que revelou o 50 Top Pizza Latin America 2025, do ranking 50 Top Pizza divulgado na noite de quinta-feira, 10, em evento ocorrido no Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.

Pelo segundo ano consecutivo, a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, foi eleita a melhor da América Latina. Comandada por André Guidon, a pizzaria possui dois restaurantes, localizados nos bairros de Perdizes e nos Jardins, na capital paulista. A segunda colocação foi para Ti Amo, de Victoria e Carola Santoro, de Buenos Aires, Argentina. E a terceira posição foi para Allería, em Providência, no Chile.

Entre as 10 primeiras colocadas, outras quatro pizzarias brasileiras aparecem no ranking. São elas: A Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, em 4º lugar, e que levou o prêmio Melhor Pizza de 2025 com a pizza “Scampi”; a Pizza da Mooca, de São Paulo, em 5º lugar, empatada com a paulistana QT Pizza Bar; e a Unica Pizzeria, também de São Paulo, em 7º lugar.

50 melhores pizzarias da América Latina Renato Wrobel / Divulgação

Gaúchos se destacam

O Rio Grande do Sul brilhou no ranking novamente com quatro pizzarias. São elas: a CIAO, de Porto Alegre; a Le Mani Pizza Napoletana, de Passo Fundo; a Frasca, de Carlos Barbosa; e a Otto e Mezzo Pizza Verace, de Bento Gonçalves.

Para Giovani Bavaresco, sócio da Frasca Pizzeria Napoletana, ocupar o 50 Top Pizza América Latina é extremamente significativo, elevando Carlos Barbosa a outro patamar. “Somos a única pizzaria em uma cidade brasileira com menos de 100 mil habitantes no guia. Isso mostra para os nossos clientes, para a Serra Gaúcha, e para o estado, que a gente está fazendo um trabalho muito qualificado. Não foi à toa que tivemos novamente este reconhecimento”, comemora Bavaresco.

Lucas Tognon, pizzaiolo da Otto e Mezzo Pizza Verace, participou da premiação pela primeira vez e comentou que assim que voltar para Bento Gonçalves vai compartilhar com a equipe toda a experiência vivida por ele. “Estar em meio a profissionais de diversos países com visões sobre como é a pizza, obviamente respeitando os padrões, foi muito enriquecedor. Agora é contar para todos o que vi, as observações e as possíveis mudanças que podemos implementar para sermos ainda mais excelentes no que fazemos”, revela.

Prêmios especiais

Rio de Janeiro se destacou com o prêmio de “Melhor Fritura” do ano. Quem levou foi a Bento Pizzeria, do chef pizzaiolo italiano Pierluigi Russo. Nascida há dois anos no bairro da Tijuca, a simpática casa possui certificação AVPN (Vera Pizza Napoletana) e é a primeira pizzaria da América Latina a obter o selo de Vera Pizza Fritta Napoletana, inclusive, é a única no Brasil.

O prêmio de melhor pizzaiolo foi para Yoselin Maria Tavares, da Portarossa, na Ilha de Margarita, na Venezuela. Quem levou o de Nova Entrada do Ano 2025 foi a Pizzardi Artigianale, de Bogotá, na Colômbia. E o prêmio Forno Verde 2025 — reconhecimento concedido às pizzarias que demonstram atenção à sustentabilidade ambiental — foi para a Seba's, em Uvita, na Costa Rica.

Os 11 primeiros colocados têm lugar garantido na lista das 100 Melhores Pizzarias do Mundo, premiação que ocorrerá em Nápoles, na Itália, no dia 8 de setembro.

Ranking completo do 50 Top Pizza Latin America 2025

1 - Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil

2 - Ti Amo - Adrogué, província de Buenos Aires, Argentina

3 - Allería - Providência, Chile

4 - Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasil

5 - A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil

5 - QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil

6 - Flama - Miraflores, Peru

7 - Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil

8 - Portarossa - Pampatar, Venezuela

9 - La Clásica - San Salvador, El Salvador

10 - L'Incanto - Punta del Este, Uruguai

11 - Veridiana - São Paulo, Brasil

12 - Ardente – Cidade do México, México

13 - Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina

14 - Imilla Alzada - La Paz, Bolívia

15 - GRAZIE - Maceió, Brasil

16 - Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil

17 - Chichilo's - Santa Fé, Argentina

18 - Baco Pizzaria - Brasília, Brasil

19 - Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina

20 - 400 Pizzería - Providência, Chile

21 - Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil

22 - Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia

23 - Grazie Napoli - Santo André, São Paulo, Brasil

24 - Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil

25 - Nuvola - Buenos Aires, Argentina

26 - Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil

27 - Davvero Pizzeria - Nuñoa, Chile

28 - Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil

29 - Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai

30 - Capri - Lo Barnechea, Chile

31 - ST Giovanni’s - Las Condes, Chile

32 - Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil

33 - Frasca Pizzeria Napoletana- Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Brasil

34 - Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana

35 - Vinny's - Brasília, Brasil

36 - Bento Pizzeria - Rio de Janeiro, Brasil

37 - Pizza di Casabona - Santos, Brasil

38 - L'Aperó – Cidade de Guatemala, Guatemala

39 - Raffaella - Las Condes, Chile

40 - La Nonna – Aguas calientes, Mexico

41 - Bambina - Caguas, Puerto Rico

42 - Ella Pizzaria - Rio de Janeiro, Brasil

43 - Piccola Fattoria - Rio de Janeiro, Brasil

44 - Dopodomani Pizza Gourmand - Chacao, Venezuela

45 - Wilma’s Pizza - Ourinhos, Brasil

46 - Seba's - Uvita, Costa Rica

47 - Grosso - Asunción, Paraguai

48 - LE MANI Pizza Napoletana - Passo Fundo, Brasil

49 - Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil

50 - CIAO - Porto Alegre, Brasil